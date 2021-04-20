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Смертельный улов (2005), 17 сезон

Постер к 17-му сезону телешоу Смертельный улов
Киноафиша Сериалы Смертельный улов Сезоны Сезон 17

Deadliest Catch 16+
Оригинальное название Season 17
Название Сезон 17
Премьера сезона 20 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 22
Продолжительность сезона 22 часа 0 минут
О чем 17-й сезон телешоу «Смертельный улов»

В 17 сезоне сериала «Смертельный улов» половина краболовных лодок оказывается арестована перед самым началом сезона на Аляске. Сиг разрабатывает план спасения промысла от уничтожения. Легенда Берингова моря Джонатан Хиллстранд возвращается на помощь на своем Time Bandit, и остальные ветераны изо всех сил пытаются доказать, что они могут работать вместе, чтобы защитить «американскую мечту». Мэнди разрабатывает план партнерства, а конкурирующие капитаны пересматривают свою тактику. Джош решает перехитрить русского капитана, вторгшегося на территорию США, но это приводит к столкновению двух суден.

Рейтинг шоу

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7.8 IMDb
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Список серий телешоу Смертельный улов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Из пепла Out of the Ashes
Сезон 17 Серия 1
20 апреля 2021
Русский Драггер Russian Dragger
Сезон 17 Серия 2
27 апреля 2021
Точка невозврата Point of No Return
Сезон 17 Серия 3
4 мая 2021
Машина времени Time Machine
Сезон 17 Серия 4
11 мая 2021
Форс-мажор Force Majeure
Сезон 17 Серия 5
18 мая 2021
Зона ограниченного доступа Restricted Zone
Сезон 17 Серия 6
25 мая 2021
Что бы сделал Фил Харрис? What Would Phil Harris Do?
Сезон 17 Серия 7
1 июня 2021
Запутанная сеть Tangled Web
Сезон 17 Серия 8
8 июня 2021
Преданность Dedication
Сезон 17 Серия 9
15 июня 2021
Истина сделает вас свободными Truth Will Set You Free
Сезон 17 Серия 10
22 июня 2021
Кораблекрушения Shipbreakers
Сезон 17 Серия 11
29 июня 2021
Экстремальная Арктика Extreme Arctic
Сезон 17 Серия 12
6 июля 2021
О льде и людях Of Ice and Men
Сезон 17 Серия 13
20 июля 2021
Влюбленность The Crush
Сезон 17 Серия 14
27 июля 2021
Беги тихо, беги глубоко Run Silent Run Deep
Сезон 17 Серия 15
3 августа 2021
Первым прибыл - первым обслужен First Come First Served
Сезон 17 Серия 16
10 августа 2021
Квид Про Краб Quid Pro Crab
Сезон 17 Серия 17
17 августа 2021
Зимний гамбит Winter's Gambit
Сезон 17 Серия 18
24 августа 2021
Злая игра Wicked Game
Сезон 17 Серия 19
31 августа 2021
Над железной дорогой Over the Rail
Сезон 17 Серия 20
7 сентября 2021
Первый в очереди First in Line
Сезон 17 Серия 21
14 сентября 2021
Окончательная цена The Ultimate Price
Сезон 17 Серия 22
21 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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