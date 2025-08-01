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Смертельный улов
Сезоны
Смертельный улов, список сезонов
Deadliest Catch
16+
Год выпуска
2005
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
Discovery Channel
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
0
голосов
7.8
IMDb
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Список сезонов телешоу «Смертельный улов»
Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов
12 апреля 2005 - 14 июня 2005
Сезон 2 / Season 2
12 эпизодов
28 марта 2006 - 13 июня 2006
Сезон 3 / Season 3
12 эпизодов
3 апреля 2007 - 19 июня 2007
Сезон 4 / Season 4
16 эпизодов
15 апреля 2008 - 22 июля 2008
Сезон 5 / Season 5
16 эпизодов
14 апреля 2009 - 28 июля 2009
Сезон 6 / Season 6
16 эпизодов
13 апреля 2010 - 27 июля 2010
Сезон 7 / Season 7
16 эпизодов
12 апреля 2011 - 26 июля 2011
Сезон 8 / Season 8
16 эпизодов
10 апреля 2012 - 24 июля 2012
Сезон 9 / Season 9
16 эпизодов
16 апреля 2013 - 30 июля 2013
Сезон 10 / Season 10
16 эпизодов
22 апреля 2014 - 5 августа 2014
Сезон 11 / Season 11
18 эпизодов
14 апреля 2015 - 18 августа 2015
Сезон 12 / Season 12
18 эпизодов
29 марта 2016 - 2 августа 2016
Сезон 13 / Season 13
19 эпизодов
11 апреля 2017 - 29 августа 2017
Сезон 14 / Season 14
19 эпизодов
10 апреля 2018 - 28 августа 2018
Сезон 15 / Season 15
21 эпизод
9 апреля 2019 - 10 сентября 2019
Сезон 16 / Season 16
23 эпизода
14 апреля 2020 - 22 сентября 2020
Сезон 17 / Season 17
22 эпизода
20 апреля 2021 - 21 сентября 2021
Сезон 18 / Season 18
23 эпизода
19 апреля 2022 - 27 сентября 2022
Сезон 19 / Season 19
22 эпизода
18 апреля 2023 - 26 сентября 2023
Сезон 20 / Season 20
19 эпизодов
11 июня 2024 - 22 октября 2024
Сезон 21
1 эпизод
1 августа 2025
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