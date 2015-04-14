Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Смертельный улов (2005), 11 сезон

Постер к 11-му сезону телешоу Смертельный улов
Киноафиша Сериалы Смертельный улов Сезоны Сезон 11

Deadliest Catch 16+
Оригинальное название Season 11
Название Сезон 11
Премьера сезона 14 апреля 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 18
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут
О чем 11-й сезон телешоу «Смертельный улов»

В 11 сезоне сериала «Смертельный улов» сезон королевского краба начинается с увеличения квоты на добычу на 12 миллионов фунтов стерлингов. Этот закон вызывает настоящее рыбацкое безумие. Во флоте зарождается самый неожиданный из возможных союзов, а одну из лодок крадут в ночь перед запуском. Чтобы вырваться вперед, Time Bandit и «Волшебник» должны оставить позади соперничество десятилетней давности. Джош Харрис получает тяжелый жизненный урок. 25-футовые волны испытывают характер шкипера-новичка, но его величественную «Корнелию Мари» грозит потопить вовсе не вода, а неурядица в команде.

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 0 голосов
7.8 IMDb
Написать отзыв
Список серий телешоу Смертельный улов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Братство проверено A Brotherhood Tested
Сезон 11 Серия 1
14 апреля 2015
Блудный сын Prodigal Son
Сезон 11 Серия 2
21 апреля 2015
Ультиматум The Ultimatum
Сезон 11 Серия 3
28 апреля 2015
Супер тайфун, часть 1 Super Typhoon, Part 1
Сезон 11 Серия 4
5 мая 2015
Супер тайфун, часть 2 Super Typhoon, Part 2
Сезон 11 Серия 5
12 мая 2015
Потерянный талант Wasted Talent
Сезон 11 Серия 6
19 мая 2015
Тяжелая ложь короны Heavy Lies the Crown
Сезон 11 Серия 7
26 мая 2015
Нулевой час Zero Hour
Сезон 11 Серия 8
2 июня 2015
Адские бубенцы Hell's Bells
Сезон 11 Серия 9
9 июня 2015
Безумный край Lunatic Fringe
Сезон 11 Серия 10
16 июня 2015
Новый капитан на блоке New Captain on the Block
Сезон 11 Серия 11
23 июня 2015
5-летний шторм, часть 1 5-Year Storm, Part 1
Сезон 11 Серия 12
30 июня 2015
5-летний шторм, часть 2 5-Year Storm, Part 2
Сезон 11 Серия 13
14 июля 2015
Укусить руку Bite the Hand
Сезон 11 Серия 14
21 июля 2015
Новая кровь, старые раны New Blood, Old Wounds
Сезон 11 Серия 15
28 июля 2015
Звериный режим Beastmode
Сезон 11 Серия 16
4 августа 2015
Я капитан I'm the Captain
Сезон 11 Серия 17
11 августа 2015
Мы еще не начали сражаться We Have Not Yet Begun to Fight
Сезон 11 Серия 18
18 августа 2015
График выхода всех сериалов
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше