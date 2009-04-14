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Смертельный улов (2005), 5 сезон

Постер к 5-му сезону телешоу Смертельный улов
Киноафиша Сериалы Смертельный улов Сезоны Сезон 5

Deadliest Catch 16+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 14 апреля 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 5-й сезон телешоу «Смертельный улов»

В 5 сезоне сериала «Смертельный улов» в Беринговом море наступает очередной сезон охоты на камчатского краба. Несколько десятков судов спешат в порт Датч-Харбор, чтобы начать соревнование со смертью за свой годовой заработок. В Беринговом море в самый разгар рыбалки начинается жестокая буря, которая даже уносит несколько жизней. Шкиперы прикованы к своим рациям, надеясь получить утешительные новости о судьбе одиннадцати братьев-рыбаков с борта «Мэйдэй», потерпевших бедствие. Однако страшная ситуация не мешает рыбакам продолжать охоту на драгоценных крабов, которые прокормят их семьи.

Рейтинг шоу

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7.8 IMDb
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Список серий телешоу Смертельный улов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Все на линии Everything on the Line
Сезон 5 Серия 1
14 апреля 2009
Красное небо утром Red Skies in the Morning
Сезон 5 Серия 2
21 апреля 2009
Сосредоточьтесь или умрите Stay Focused or Die
Сезон 5 Серия 3
28 апреля 2009
Смирись или заткнись Put Up or Shut Up
Сезон 5 Серия 4
5 мая 2009
Дальний путь, короткие предохранители Long Haul, Short Fuses
Сезон 5 Серия 5
12 мая 2009
Крайний срок Deadline
Сезон 5 Серия 6
19 мая 2009
Вниз к проводу Down to the Wire
Сезон 5 Серия 7
26 мая 2009
Время окупаемости Payback Time
Сезон 5 Серия 8
2 июня 2009
Нет второго шанса No Second Chances
Сезон 5 Серия 9
9 июня 2009
Море страданий Sea of Misery
Сезон 5 Серия 10
16 июня 2009
Блокировка Lockout
Сезон 5 Серия 11
23 июня 2009
Пощечина или пинок под зад A Slap in the Face or a Kick in the Butt
Сезон 5 Серия 12
30 июня 2009
Концы Земли Ends of the Earth
Сезон 5 Серия 13
7 июля 2009
Горькие слезы Bitter Tears
Сезон 5 Серия 14
14 июля 2009
Судный день Day of Reckoning
Сезон 5 Серия 15
21 июля 2009
Кораблекрушение Shipwrecked
Сезон 5 Серия 16
28 июля 2009
График выхода всех сериалов
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