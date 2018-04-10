Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Смертельный улов (2005), 14 сезон

Постер к 14-му сезону телешоу Смертельный улов
Киноафиша Сериалы Смертельный улов Сезоны Сезон 14

Deadliest Catch 16+
Оригинальное название Season 14
Название Сезон 14
Премьера сезона 10 апреля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 19
Продолжительность сезона 19 часов 0 минут
О чем 14-й сезон телешоу «Смертельный улов»

В 14 сезоне сериала «Смертельный улов» Джош Харрис возвращается капитаном лодки своего отца. Сиг и Джейк переживают грандиозный провал, ведущий к новым стратегиям и неожиданным альянсам. Шон пытается играть грязно, но Дикий Билл показывает ему, что он связался не с тем капитаном. Сезон добычи камчатского краба начинается на удивление успешно для всех кораблей рыболовецкого флота. Однако с большими наградами приходят и большие риски. Берингово море проливает первую кровь, и береговая охрана не успевает на помощь. Джейк стремится стать независимым капитаном, и Кит предлагает взять его в ученики.

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 0 голосов
7.8 IMDb
Написать отзыв
Список серий телешоу Смертельный улов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Линии битвы Battle Lines
Сезон 14 Серия 1
10 апреля 2018
Первая кровь First Blood
Сезон 14 Серия 2
17 апреля 2018
Мертвые в воде Dead in the Water
Сезон 14 Серия 3
24 апреля 2018
Соляные раны Salt Wounds
Сезон 14 Серия 4
1 мая 2018
Столкновение Collision Void
Сезон 14 Серия 5
8 мая 2018
Арктический ураган Arctic Hurricane
Сезон 14 Серия 6
15 мая 2018
Битва королей Clash of Kings
Сезон 14 Серия 7
22 мая 2018
Стать капитаном Becoming Captain
Сезон 14 Серия 8
29 мая 2018
Чистилище Purgatory
Сезон 14 Серия 9
5 июня 2018
Проклятие зимы Winter's Curse
Сезон 14 Серия 10
12 июня 2018
Блэкаут Blackout
Сезон 14 Серия 11
19 июня 2018
Зимняя ярость Winter's Fury
Сезон 14 Серия 12
26 июня 2018
Крещение огнем Baptism by Fire
Сезон 14 Серия 13
10 июля 2018
Суперлунная буря Supermoon Storm
Сезон 14 Серия 14
17 июля 2018
Гринхорн за бортом Greenhorn Overboard
Сезон 14 Серия 15
31 июля 2018
Войны за газоны Turf Wars
Сезон 14 Серия 16
7 августа 2018
Нет безопасной гавани No Safe Harbor
Сезон 14 Серия 17
14 августа 2018
Кровь и вода Blood and Water
Сезон 14 Серия 18
21 августа 2018
Штормовая волна Storm Surge
Сезон 14 Серия 19
28 августа 2018
График выхода всех сериалов
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше