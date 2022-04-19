Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Смертельный улов (2005), 18 сезон

Постер к 18-му сезону телешоу Смертельный улов
Киноафиша Сериалы Смертельный улов Сезоны Сезон 18

Deadliest Catch 16+
Оригинальное название Season 18
Название Сезон 18
Премьера сезона 19 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 23
Продолжительность сезона 23 часа 0 минут
О чем 18-й сезон телешоу «Смертельный улов»

В 18 сезоне сериала «Смертельный улов» случается непредвиденное и ужасное: из-за уменьшения популяции королевского краба на Аляске сезон ловли в этом году впервые отменяют. Но семьи рыбаков кормятся за счет нескольких недель в открытом море, поэтому капитаны даже не рассматривают вариант отсидеться в этом году дома. Им приходится искать новое место для своего промысла – менее хлебное, чем Датч-Харбор, но выбирать в таких условиях не приходится. Сиг борется со стихией, чтобы начать новую операцию с камчатским крабом в Норвегии. Джонатан ставит сети глубже, чем когда-либо. А Рип Карлтон теряет члена команды.

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 0 голосов
7.8 IMDb
Написать отзыв
Список серий телешоу Смертельный улов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Да здравствует королевский краб! Long Live King Crab!
Сезон 18 Серия 1
19 апреля 2022
Не спать до спасения No Sleep Till Rescue
Сезон 18 Серия 2
26 апреля 2022
Одна адская история, которую нужно рассказать One Hell of a Story to Tell
Сезон 18 Серия 3
3 мая 2022
Инвазивные русские красные Invasive Russian Reds
Сезон 18 Серия 4
10 мая 2022
Отчаянные меры Desperate Measures
Сезон 18 Серия 5
17 мая 2022
Брат в бухте Brother in the Bight
Сезон 18 Серия 6
24 мая 2022
Следуй за радугой Follow the Rainbow
Сезон 18 Серия 7
31 мая 2022
Самая глубокая Аляска Deepest Alaska
Сезон 18 Серия 8
7 июня 2022
Разрывной прилив Rip Tide
Сезон 18 Серия 9
14 июня 2022
Темные воды Dark Waters
Сезон 18 Серия 10
21 июня 2022
Ни одно доброе дело не останется безнаказанным No Good Deed Unpunished
Сезон 18 Серия 11
28 июня 2022
Восторг моряка Sailor's Delight
Сезон 18 Серия 12
5 июля 2022
На край земли To the End of the Earth
Сезон 18 Серия 13
12 июля 2022
Где осмеливаются орлы Where Eagles Dare
Сезон 18 Серия 14
19 июля 2022
Давка зимы The Crush of Winter
Сезон 18 Серия 15
2 августа 2022
Нет пути назад No Turning Back
Сезон 18 Серия 16
9 августа 2022
Операция "Наковальня" Operation Anvil Drop
Сезон 18 Серия 17
16 августа 2022
Ад в открытом море Hell on the High Seas
Сезон 18 Серия 18
23 августа 2022
Птичий Апокалипсис Avian Apocalypse
Сезон 18 Серия 19
30 августа 2022
Замороженный Frozen
Сезон 18 Серия 20
6 сентября 2022
Кладбище снаряжения Graveyard of Gear
Сезон 18 Серия 21
13 сентября 2022
Скрэмбл Сабзиро Sub-Zero Scramble
Сезон 18 Серия 22
20 сентября 2022
Порт последней надежды Port of Last Resort
Сезон 18 Серия 23
27 сентября 2022
График выхода всех сериалов
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше