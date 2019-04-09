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Смертельный улов (2005), 15 сезон

Постер к 15-му сезону телешоу Смертельный улов
Киноафиша Сериалы Смертельный улов Сезоны Сезон 15

Deadliest Catch 16+
Оригинальное название Season 15
Название Сезон 15
Премьера сезона 9 апреля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 21
Продолжительность сезона 21 час 0 минут
О чем 15-й сезон телешоу «Смертельный улов»

В 15 сезоне сериала «Смертельный улов» на пороге очередного сезона ловли камчатского краба на Аляске флот отправляет «пробное» судно на разведку. Счастливчиком оказывается огромная новая лодка, управляемая капитаном-отступником. Он быстро обнаруживает, что все крабы собрались в одном месте, но не спешит сообщать эту радостную новость коллегам. Пока флот гоняется за сокровищами на четверть миллиарда долларов, капитаны сражаются друг с другом, чтобы получить свою долю добычи. Молодые рыбаки Шон и Джейк объединяют усилия, чтобы уничтожить Сига. Кит и Харли возобновляют многолетнее соперничество, а Шон сталкивается с длинной рукой закона.

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7.8 IMDb
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Список серий телешоу Смертельный улов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Битва королей Battle of Kings
Сезон 15 Серия 1
9 апреля 2019
Супер Рой Super Swarm
Сезон 15 Серия 2
16 апреля 2019
Нож в ребрах Knife in the Ribs
Сезон 15 Серия 3
23 апреля 2019
Единая точка отказа Single Point of Failure
Сезон 15 Серия 4
30 апреля 2019
Перемещение стека Shifting Stack
Сезон 15 Серия 5
7 мая 2019
Кровь в воде Blood in the Water
Сезон 15 Серия 6
14 мая 2019
Зима пришла Winter is Here
Сезон 15 Серия 7
21 мая 2019
Жесткое наследство Tough Inheritance
Сезон 15 Серия 8
28 мая 2019
Русская рулетка Russian Roulette
Сезон 15 Серия 9
4 июня 2019
Проклятие русской линии Curse of the Russian Line
Сезон 15 Серия 10
11 июня 2019
В аду нет ярости Hell Hath No Fury
Сезон 15 Серия 11
18 июня 2019
Шестидесятифутовый монстр Sixty Foot Monster
Сезон 15 Серия 12
25 июня 2019
Обломки крана Crane Wreck
Сезон 15 Серия 13
9 июля 2019
Вырез дьявола Devil's Cut
Сезон 15 Серия 14
16 июля 2019
Неуязвимый Unbreakable
Сезон 15 Серия 15
23 июля 2019
Ад или высокая вода Hell or High Water
Сезон 15 Серия 16
6 августа 2019
Нечестивый Альянс Unholy Alliance
Сезон 15 Серия 17
13 августа 2019
Темный Корабль Dark Ship
Сезон 15 Серия 18
20 августа 2019
Время и прилив никого не ждут Time and Tide Wait for No Man
Сезон 15 Серия 19
27 августа 2019
Мертвый или живой Dead or Alive
Сезон 15 Серия 20
3 сентября 2019
Сейчас или никогда Now or Never
Сезон 15 Серия 21
10 сентября 2019
График выхода всех сериалов
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