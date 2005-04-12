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Смертельный улов (2005), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Смертельный улов
Киноафиша Сериалы Смертельный улов Сезоны Сезон 1

Deadliest Catch 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 апреля 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Смертельный улов»

В 1 сезоне сериала «Смертельный улов» полторы тысячи рыбаков съезжаются в порт Датч-Харбор на Аляске. Близится самый хлебный и в то же время самый опасный для них период – сезон добычи камчатского краба. Этим искателям приключений предстоит сразиться с арктической погодой, высокими волнами и быстро убегающим временем. Ловля краба – это современная золотая лихорадка, которая может вознести мужчину на вершину мира, а может в одночасье лишить его жизни. За неделю один рыбак добывает 14 267 000 фунтов краба и получает шанс заработать свою годовую зарплату. Что ж, наживки расставлены, лодки вышли в море…

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7.8 IMDb
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Список серий телешоу Смертельный улов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Зеленороги Greenhorns
Сезон 1 Серия 1
12 апреля 2005
Долгие бессонные ночи Long Sleepless Nights
Сезон 1 Серия 2
19 апреля 2005
Госпожа Удача Lady Luck
Сезон 1 Серия 3
26 апреля 2005
Бить часы Beat the Clock
Сезон 1 Серия 4
3 мая 2005
Мертвая зима Dead of Winter
Сезон 1 Серия 5
10 мая 2005
Человек за бортом Man Overboard
Сезон 1 Серия 6
17 мая 2005
Большие надежды High Hopes
Сезон 1 Серия 7
24 мая 2005
Хорошая рыбалка Good Fishing
Сезон 1 Серия 8
31 мая 2005
Часы тикают The Clock's Ticking
Сезон 1 Серия 9
7 июня 2005
Финальный забег The Final Run
Сезон 1 Серия 10
14 июня 2005
График выхода всех сериалов
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