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Смертельный улов (2005), 7 сезон

Постер к 7-му сезону телешоу Смертельный улов
Киноафиша Сериалы Смертельный улов Сезоны Сезон 7

Deadliest Catch 16+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 12 апреля 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 7-й сезон телешоу «Смертельный улов»

В 7 сезоне сериала «Смертельный улов» сезон камчатского краба 2010 года начинается с вливания свежей крови в крабовый флот. Вызов ветеранам-шкиперам бросают 36-летний Скотт Кэмпбелл – младший, который руководит «Сибруком», и 28-летний капитан-новичок Эллиот Нис на «Бродячей розе». Однако неудачное начало сезона вызывает высокую напряженность и плохо действует на моральный дух рыбаков. Пустые сети сводят на нет прибыль и затраченные силы мужчин. Когда шторм поражает «Волшебника», а член экипажа попадает в смертельную опасность, Джейк Харрис получает урок вождения «Корнелии Мари» по принципу «утони или выплыви».

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7.8 IMDb
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Список серий телешоу Смертельный улов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Новая кровь New Blood
Сезон 7 Серия 1
12 апреля 2011
Испытательный полигон Proving Grounds
Сезон 7 Серия 2
19 апреля 2011
Старость и предательство Old Age and Treachery
Сезон 7 Серия 3
26 апреля 2011
Переломный момент Breaking Point
Сезон 7 Серия 4
3 мая 2011
Крыло и молитва A Wing and a Prayer
Сезон 7 Серия 5
10 мая 2011
Сквозные ранения Exit Wounds
Сезон 7 Серия 6
17 мая 2011
Закадычные друзья Thick as Thieves
Сезон 7 Серия 7
24 мая 2011
Выпускной Graduation Day
Сезон 7 Серия 8
31 мая 2011
Морское изменение Sea Change
Сезон 7 Серия 9
7 июня 2011
Пограничная медицина Frontier Medicine
Сезон 7 Серия 10
14 июня 2011
Птицы, кости и кровь Birds, Bones and Blood
Сезон 7 Серия 11
21 июня 2011
Это не все Май Тай и Ятзи It's Not All Mai Tais and Yahtzee
Сезон 7 Серия 12
28 июня 2011
Пиратская школа Pirate School
Сезон 7 Серия 13
5 июля 2011
Остров The Island
Сезон 7 Серия 14
12 июля 2011
Я чувствую кошмар I Smell a Nightmare
Сезон 7 Серия 15
19 июля 2011
Ирокезы и безумие, добро и радость Mohawks and Madness, Goodness and Gladness
Сезон 7 Серия 16
26 июля 2011
График выхода всех сериалов
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