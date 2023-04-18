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Смертельный улов (2005), 19 сезон

Постер к 19-му сезону телешоу Смертельный улов
Киноафиша Сериалы Смертельный улов Сезоны Сезон 19

Deadliest Catch 16+
Оригинальное название Season 19
Название Сезон 19
Премьера сезона 18 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 22
Продолжительность сезона 22 часа 0 минут
О чем 19-й сезон телешоу «Смертельный улов»

В 19 сезоне сериала «Смертельный улов» приближается очередной сезон охоты на камчатского краба. Традиционно самым удачным местом для ловли, в котором каждый год собираются почти сто рыболовецких суден, остается порт Датч-Харбор на Аляске. Однако в прошлом году правительство запретило ловлю в этой гавани, поэтому все моряки заранее готовят для своих экипажей пути к отступлению. Кто-то сразу отправляется к берегам Норвегии, а кто-то решает все же попытать счастье и направить лодку в Датч-Харбор. Джош, Сиг, Рип и другие знакомые зрителям капитаны разрабатывают новые стратегии и создают неожиданные союзы.

Рейтинг шоу

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7.8 IMDb
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Список серий телешоу Смертельный улов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Зов нового поколения Call of a New Generation
Сезон 19 Серия 1
18 апреля 2023
Рулевая рубка связана Wheelhouse Bound
Сезон 19 Серия 2
25 апреля 2023
Великая благодать Amazing Grace
Сезон 19 Серия 3
2 мая 2023
Суеверия Берингова моря Bering Sea Superstition
Сезон 19 Серия 4
9 мая 2023
Нуждающийся в спасении In Need of Rescue
Сезон 19 Серия 5
16 мая 2023
Кровь и сокровища Blood and Treasure
Сезон 19 Серия 6
23 мая 2023
Холодный жесткий мир Cold Hard World
Сезон 19 Серия 7
30 мая 2023
Управление якорями Anchor Management
Сезон 19 Серия 8
6 июня 2023
Сезон на миллион долларов Million Dollar Season
Сезон 19 Серия 9
13 июня 2023
Между Днем зарплаты и Днем бедствия Between Payday and Mayday
Сезон 19 Серия 10
20 июня 2023
Болтуны топят корабли Loose Lips Sink Ships
Сезон 19 Серия 11
27 июня 2023
Первый рейс Maiden Voyage
Сезон 19 Серия 12
11 июля 2023
Победа на море Victory at Sea
Сезон 19 Серия 13
18 июля 2023
Лучший капитан The Better Captain
Сезон 19 Серия 14
1 августа 2023
Неизведанные земли Uncharted Grounds
Сезон 19 Серия 15
8 августа 2023
Десятый уровень боли Pain Level Ten
Сезон 19 Серия 16
15 августа 2023
Счисление пути Dead Reckoning
Сезон 19 Серия 17
22 августа 2023
Беспорядки на границе Disorder on the Border
Сезон 19 Серия 18
29 августа 2023
Остерегайтесь королевского прилива Beware the King Tide
Сезон 19 Серия 19
5 сентября 2023
Боевой корабль Battleship
Сезон 19 Серия 20
12 сентября 2023
Последняя битва Джона Хиллстрэнда Last Stand of John Hillstrand
Сезон 19 Серия 21
19 сентября 2023
Морская смертельная ловушка Nautical Deathtrap
Сезон 19 Серия 22
26 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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