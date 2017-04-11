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Смертельный улов (2005), 13 сезон

Постер к 13-му сезону телешоу Смертельный улов
Киноафиша Сериалы Смертельный улов Сезоны Сезон 13

Deadliest Catch 16+
Оригинальное название Season 13
Название Сезон 13
Премьера сезона 11 апреля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 19
Продолжительность сезона 19 часов 0 минут
О чем 13-й сезон телешоу «Смертельный улов»

В 13 сезоне сериала «Смертельный улов» новый сезон добычи краба начинается с шокирующей новости. Несколько пробных выходов в море заканчиваются ничем. Кажется, из-за погодных условий этого года камчатский краб мигрировал, покинув привычное место рыбалки. Счет идет на дни и часы. Если в ближайшее время флот не обнаружит свою добычу, то начинать сезон будет уже поздно. Капитан Сиг возвращается к рулю после серьезного сердечного приступа. Дикий Билл дебютирует на своей новой лодке в кризисный сезон, надеясь наверстать упущенное. Но капитанам мешает не по сезону сильный первый октябрьский шторм.

Рейтинг шоу

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7.8 IMDb
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Список серий телешоу Смертельный улов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Неизведанная местность Uncharted Territory
Сезон 13 Серия 1
11 апреля 2017
Сейсмический сдвиг Seismic Shift
Сезон 13 Серия 2
18 апреля 2017
В огне Down in Flames
Сезон 13 Серия 3
25 апреля 2017
Сокрушительные удары Crushing Blows
Сезон 13 Серия 4
2 мая 2017
Плохая луна Bad Moon
Сезон 13 Серия 5
9 мая 2017
Радуйся, Мария, полная краба Hail Mary, Full of Crab
Сезон 13 Серия 6
16 мая 2017
Отравленный в море Poisoned at Sea
Сезон 13 Серия 7
23 мая 2017
40-футовые монстры 40-Foot Monsters
Сезон 13 Серия 8
30 мая 2017
Русская линия The Russian Line
Сезон 13 Серия 9
6 июня 2017
Назад к сезону убийств Back to the Killing Season
Сезон 13 Серия 10
13 июня 2017
Аллея ураганов Hurricane Alley
Сезон 13 Серия 11
20 июня 2017
Арктический мега-шторм Arctic Mega Storm
Сезон 13 Серия 12
27 июня 2017
Мертвая палка Dead-Stick
Сезон 13 Серия 13
11 июля 2017
450-мильный шторм 450 Mile Storm
Сезон 13 Серия 14
18 июля 2017
Уважение заработано Respect Earned
Сезон 13 Серия 15
1 августа 2017
Парень убит Man Down
Сезон 13 Серия 16
8 августа 2017
Последний улов Хиллстранда Hillstrand's Last Catch
Сезон 13 Серия 17
15 августа 2017
Потерян в море Lost at Sea
Сезон 13 Серия 18
22 августа 2017
Последний проклятый арктический шторм Last Damn Arctic Storm
Сезон 13 Серия 19
29 августа 2017
График выхода всех сериалов
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