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Смертельный улов (2005), 8 сезон

Постер к 8-му сезону телешоу Смертельный улов
Киноафиша Сериалы Смертельный улов Сезоны Сезон 8

Deadliest Catch 16+
Оригинальное название Season 8
Название Сезон 8
Премьера сезона 10 апреля 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 8-й сезон телешоу «Смертельный улов»

В 8 сезоне сериала «Смертельный улов» в начале октября 2011 года в Беринговом море начинается сезон добычи синего и красного камчатского краба. Флот разделяется на два лагеря, и один привычный промысел незаметно заменяется на два разных. В «Синих водах» ставки оказываются слишком высоки и заставляют лодки бороться за позиции между собой. А на «Красной территории» остаются ветераны, давно доказавшие всем свою ценность. Пока флот переживает потери и ошибки, суровое Берингово море обнажает слабые места в каждом экипаже. Time Bandit прощается с товарищем по команде, который так и не возвращается на берег.

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7.8 IMDb
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Список серий телешоу Смертельный улов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Игра The Gamble
Сезон 8 Серия 1
10 апреля 2012
Война за территорию Turf War
Сезон 8 Серия 2
17 апреля 2012
Слабые ссылки Weak Links
Сезон 8 Серия 3
24 апреля 2012
Крюк The Hook
Сезон 8 Серия 4
1 мая 2012
Похищение инопланетянами Alien Abduction
Сезон 8 Серия 5
8 мая 2012
Жизненно важные признаки Vital Signs
Сезон 8 Серия 6
15 мая 2012
Я не хочу умирать I Don't Wanna Die
Сезон 8 Серия 7
22 мая 2012
Последствия The Aftermath
Сезон 8 Серия 8
29 мая 2012
Некуда идти, кроме как вниз Nowhere to Go But Down
Сезон 8 Серия 9
5 июня 2012
Взлет и падение Rise and Fall
Сезон 8 Серия 10
12 июня 2012
Выхода нет No Exit
Сезон 8 Серия 11
19 июня 2012
Траектория столкновения Collision Course
Сезон 8 Серия 12
26 июня 2012
Не имеет выхода к морю Landlocked
Сезон 8 Серия 13
3 июля 2012
Бесстрашные лидеры Fearless Leaders
Сезон 8 Серия 14
10 июля 2012
Выпустить зверя Release the Beast
Сезон 8 Серия 15
17 июля 2012
Горький, кровавый конец The Bitter, Bloody End
Сезон 8 Серия 16
24 июля 2012
График выхода всех сериалов
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