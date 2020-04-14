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Смертельный улов (2005), 16 сезон

Постер к 16-му сезону телешоу Смертельный улов
Киноафиша Сериалы Смертельный улов Сезоны Сезон 16

Deadliest Catch 16+
Оригинальное название Season 16
Название Сезон 16
Премьера сезона 14 апреля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 23
Продолжительность сезона 23 часа 0 минут
О чем 16-й сезон телешоу «Смертельный улов»

В 16 сезоне сериала «Смертельный улов» драматические изменения в российской крабовой промышленности потрясают мировые рынки и вызывают новую конкуренцию между капитанами из США. По мере роста цен на королевских крабов легендарные экипажи возвращаются в порт Датч-Харбор, чтобы получить свой кусок этого лакомого пирога. Как только флот начинает свою охоту, чтобы победить русских, свирепый тайфун «Хагибис» обращает взор на Берингово море. Капитаны должны выбирать, рисковать ли им жизнями и конечностями моряков ради большой зарплаты или переждать шторм и порыбачить в другой день.

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7.8 IMDb
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Список серий телешоу Смертельный улов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Соперники холодной войны Cold War Rivals
Сезон 16 Серия 1
14 апреля 2020
Тайфун Хагибис Typhoon Hagibis
Сезон 16 Серия 2
21 апреля 2020
Переломный момент Breaking Point
Сезон 16 Серия 3
28 апреля 2020
Дробовики и кулачные бои Shotguns and Fist Fights
Сезон 16 Серия 4
5 мая 2020
Двойной агент Double Agent
Сезон 16 Серия 5
12 мая 2020
Кровоточащий край The Bleeding Edge
Сезон 16 Серия 6
19 мая 2020
В красный цвет Into the Red
Сезон 16 Серия 7
26 мая 2020
Первомай Mayday Mayday
Сезон 16 Серия 8
2 июня 2020
Разогрев холодной войны Cold War Heating Up
Сезон 16 Серия 9
9 июня 2020
Путь вреда Harm's Way
Сезон 16 Серия 10
16 июня 2020
Спасение на лодке погони Chase Boat Rescue
Сезон 16 Серия 11
23 июня 2020
Двойной крест Датч-Харбор Dutch Harbor Double Cross
Сезон 16 Серия 12
30 июня 2020
Бомбовый циклон Bomb Cyclone
Сезон 16 Серия 13
7 июля 2020
Крушение Берингова моря Bering Sea Crash
Сезон 16 Серия 14
14 июля 2020
Интуиция Gut Instinct
Сезон 16 Серия 15
21 июля 2020
Берингово море аварийный шар Bering Sea Wrecking Ball
Сезон 16 Серия 16
28 июля 2020
Опасность близко Danger Close
Сезон 16 Серия 17
4 августа 2020
Как отец, как дочь Like Father Like Daughter
Сезон 16 Серия 18
18 августа 2020
Джаггернаут Бродячей волны Rogue Wave Juggernaut
Сезон 16 Серия 19
25 августа 2020
Проблема, как у Марии A Problem Like Maria
Сезон 16 Серия 20
1 сентября 2020
Конец начала End of the Beginning
Сезон 16 Серия 21
8 сентября 2020
Кровь гуще воды Blood is Thicker Than Water
Сезон 16 Серия 22
15 сентября 2020
Все изменяется Everything Changes
Сезон 16 Серия 23
22 сентября 2020
График выхода всех сериалов
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