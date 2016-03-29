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Смертельный улов (2005), 12 сезон

Постер к 12-му сезону телешоу Смертельный улов
Киноафиша Сериалы Смертельный улов Сезоны Сезон 12

Deadliest Catch 16+
Оригинальное название Season 12
Название Сезон 12
Премьера сезона 29 марта 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 18
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут
О чем 12-й сезон телешоу «Смертельный улов»

В 12 сезоне сериала «Смертельный улов» новый сезон добычи камчатского краба с первых дней наполнен адреналином. К рыболовецкому флоту Аляски присоединяется новичок – 23-летний Шон Дуайер, который борется за наследие покойного отца. Time Bandit не может выйти в море из-за судебной тяжбы, жизнь капитана Кита идет по спирали, а Сиг мучает своего бывшего протеже. Джейк Андерсон опасается, что совершил большую ошибку. Дикий Билл справляется с непростой задачей матроса. А Кит получает поддержку от неожиданного советника – ветерана флота Джонатана Хиллстрэнда. Старик хочет примирить старых врагов.

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7.8 IMDb
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Список серий телешоу Смертельный улов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Тикающая бомба Ticking Bomb
Сезон 12 Серия 1
29 марта 2016
Первоклассники First Timers
Сезон 12 Серия 2
5 апреля 2016
Ни одного доброго дела... No Good Deed...
Сезон 12 Серия 3
12 апреля 2016
Шведские близнецы Swedish Twins
Сезон 12 Серия 4
19 апреля 2016
Ставка на миллион долларов Million-Dollar-Bet
Сезон 12 Серия 5
26 апреля 2016
100% травматизм 100% Injury Rate
Сезон 12 Серия 6
3 мая 2016
Холодная война Cold War
Сезон 12 Серия 7
10 мая 2016
Зима близко Winter is Coming
Сезон 12 Серия 8
17 мая 2016
В бурю Into the Gale
Сезон 12 Серия 9
24 мая 2016
Испытательный полигон Proving Grounds
Сезон 12 Серия 10
31 мая 2016
Сырая сделка Raw Deal
Сезон 12 Серия 11
7 июня 2016
Урегулирование счета Settling the Score
Сезон 12 Серия 12
14 июня 2016
Огонь на море, часть 1 Fire at Sea, Part 1
Сезон 12 Серия 13
21 июня 2016
Огонь на море, часть 2 Fire at Sea, Part 2
Сезон 12 Серия 14
5 июля 2016
Кровь и кишки Blood & Guts
Сезон 12 Серия 15
12 июля 2016
Решение о жизни или смерти Life or Death Decision
Сезон 12 Серия 16
19 июля 2016
Роковая вдова, часть 1 The Widowmaker, Part 1
Сезон 12 Серия 17
26 июля 2016
Роковая вдова, часть 2 The Widowmaker, Part 2
Сезон 12 Серия 18
2 августа 2016
График выхода всех сериалов
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