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Смертельный улов (2005), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Смертельный улов
Киноафиша Сериалы Смертельный улов Сезоны Сезон 2

Deadliest Catch 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 28 марта 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Смертельный улов»

Во 2 сезоне сериала «Смертельный улов» в Датч-Харборе наступает октябрь. Для заядлых рыбаков по всему миру это означает одно: близится очередной сезон ловли камчатского краба. Сводки погоды в Беринговом море предупреждают о самой бурной и опасной погоде, какую флот видел за последние годы. Приближается мощная штормовая полоса. Капитаны должны решить, отчаливать им от берега или отступиться от мечты о быстром заработке. В предрассветные часы 17 октября рыболовные лодки все же выходят в открытое море и расставляют ловушки. Но к крабовым угодьям приближается один из самых сильных штормов за много лет.
 

Рейтинг шоу

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7.8 IMDb
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Список серий телешоу Смертельный улов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Выход в море Heading Out to Sea
Сезон 2 Серия 1
28 марта 2006
Задраить люки Batten Down the Hatches
Сезон 2 Серия 2
4 апреля 2006
На крабе On the Crab
Сезон 2 Серия 3
11 апреля 2006
Финишная черта The Finish Line
Сезон 2 Серия 4
18 апреля 2006
Друзья и соперники Friends and Rivals
Сезон 2 Серия 5
25 апреля 2006
Новая охота начинается A New Hunt Begins
Сезон 2 Серия 6
2 мая 2006
Дым на воде Smoke on the Water
Сезон 2 Серия 7
9 мая 2006
Человек против льда Man vs. Ice
Сезон 2 Серия 8
16 мая 2006
На краю On the Edge
Сезон 2 Серия 9
23 мая 2006
Прибылов Старе Pribilof Stare
Сезон 2 Серия 10
30 мая 2006
Гонка на льду Race Against the Ice
Сезон 2 Серия 11
6 июня 2006
Обналичивание Cashing In
Сезон 2 Серия 12
13 июня 2006
График выхода всех сериалов
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