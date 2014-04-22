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Смертельный улов (2005), 10 сезон

Постер к 10-му сезону телешоу Смертельный улов
Киноафиша Сериалы Смертельный улов Сезоны Сезон 10

Deadliest Catch 16+
Оригинальное название Season 10
Название Сезон 10
Премьера сезона 22 апреля 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 10-й сезон телешоу «Смертельный улов»

В 10 сезоне сериала «Смертельный улов» новый указ американского правительства относительно промысла камчатского краба сокращает сезон и запускает цепную реакцию. Флот вынужден рыбачить усерднее и быстрее, чтобы уложиться в рыночный срок. Одна лодка сгорает в огне, и многим остается гадать, действительно ли это была случайность или среди моряков скрывается предатель. Через две недели после начала сезона флот уже отстает по показателям из-за мощного арктического шторма. Ветер скоростью в 100 узлов бушует над водами, не позволяя даже самым крупным суднам выйти на промысел. Капитаны делают все возможное, чтобы придерживаться своего курса.

Рейтинг шоу

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7.8 IMDb
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Список серий телешоу Смертельный улов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Будь осторожен со своими желаниями Careful What You Wish For
Сезон 10 Серия 1
22 апреля 2014
Семейное дело Family Affair
Сезон 10 Серия 2
29 апреля 2014
Закон Дарвина Darwin's Law
Сезон 10 Серия 3
6 мая 2014
Против закона Against the Law
Сезон 10 Серия 4
13 мая 2014
На мели On the Rocks
Сезон 10 Серия 5
20 мая 2014
Потерпеть неудачу Falling Down
Сезон 10 Серия 6
27 мая 2014
Потерян в море Lost at Sea
Сезон 10 Серия 7
3 июня 2014
Корнелия Мари Блю Cornelia Marie Blue
Сезон 10 Серия 8
10 июня 2014
Шкипер Харрис на тренировке Skipper Harris in Training
Сезон 10 Серия 9
17 июня 2014
Дочь рыбака Fisherman's Daughter
Сезон 10 Серия 10
24 июня 2014
Блондинка с амбициями Blonde Ambition
Сезон 10 Серия 11
1 июля 2014
Женщины-водители Women Drivers
Сезон 10 Серия 12
8 июля 2014
Величайшая игра из когда-либо выловленных Greatest Game Ever Fished
Сезон 10 Серия 13
15 июля 2014
Ломать Мэнди Breaking Mandy
Сезон 10 Серия 14
22 июля 2014
Саботаж Sabotage
Сезон 10 Серия 15
29 июля 2014
Вы узнаете, что Меня зовут Господь... You'll Know My Name is the Lord...
Сезон 10 Серия 16
5 августа 2014
График выхода всех сериалов
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