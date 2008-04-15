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Смертельный улов (2005), 4 сезон

Постер к 4-му сезону телешоу Смертельный улов
Киноафиша Сериалы Смертельный улов Сезоны Сезон 4

Deadliest Catch 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 15 апреля 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 4-й сезон телешоу «Смертельный улов»

В 4 сезоне сериала «Смертельный улов» сезон охоты на камчатского краба 2007 года начинается в Беринговом море. Экипажи отправляются отстаивать свои права на вожделенный улов, но море не собирается отдавать свои щедроты без боя. Time Bandit устраивает розыгрыш для коллег, а «Волшебнику» не везет в первый же выход в море. Механическая поломка вынуждает Эдгара из Northwestern произвести опасный ремонт. Здоровье Фила на борту «Корнелии Мари» ухудшается, что сказывается на всей команде. На «Северо-Западном» Сиг и Эдгар устраивают соревнование «последний оставшийся на ногах», чтобы выяснить, кто дольше всех сможет ловить рыбу без сна.

Рейтинг шоу

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7.8 IMDb
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Список серий телешоу Смертельный улов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Верни их в целости и сохранности! Get 'Em Back Safe!
Сезон 4 Серия 1
15 апреля 2008
Вычеркивая Striking Out
Сезон 4 Серия 2
15 апреля 2008
Игра с числами A Numbers Game
Сезон 4 Серия 3
22 апреля 2008
Небезопасный и необоснованный Unsafe and Unsound
Сезон 4 Серия 4
29 апреля 2008
Нет пощады No Mercy
Сезон 4 Серия 5
6 мая 2008
Гонки на часах Racing the Clock
Сезон 4 Серия 6
13 мая 2008
В поисках улова Seeking the Catch
Сезон 4 Серия 7
20 мая 2008
Не сезон для стариков No Season for Old Men
Сезон 4 Серия 8
27 мая 2008
Сезон штормов Storm Season
Сезон 4 Серия 9
3 июня 2008
Взрывать Blow Up
Сезон 4 Серия 10
10 июня 2008
Большая погода, большие проблемы Big Weather, Big Trouble
Сезон 4 Серия 11
17 июня 2008
Смертные мужчины Mortal Men
Сезон 4 Серия 12
24 июня 2008
Свежая кровь Fresh Blood
Сезон 4 Серия 13
1 июля 2008
Изменение приливов Changing Tides
Сезон 4 Серия 14
8 июля 2008
Поймать как поймать может Catch as Catch Can
Сезон 4 Серия 15
15 июля 2008
Последний час The Final Hour
Сезон 4 Серия 16
22 июля 2008
График выхода всех сериалов
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