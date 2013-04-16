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Смертельный улов (2005), 9 сезон

Постер к 9-му сезону телешоу Смертельный улов
Киноафиша Сериалы Смертельный улов Сезоны Сезон 9

Deadliest Catch 16+
Оригинальное название Season 9
Название Сезон 9
Премьера сезона 16 апреля 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 9-й сезон телешоу «Смертельный улов»

В 9 сезоне сериала «Смертельный улов» в Датч-Харборе на Аляске наступает октябрь. После неудачного прошлогоднего сезона добычи краба каждое судно флота надеется наверстать упущенное в 2012 году. Кит и Джуниор заключают тайный союз, что подрывает боевой дух сразу нескольких команд. «Северо-Западный» занимает свою привычную скалистую цепочку, но сталкивается с неожиданным испытанием. Эллиот наконец-то дебютирует на своей новой лодке на опасной территории синего краба. Жестокая конкуренция приводит к обману среди капитанов. Серьезные травмы преследуют флот, и предательство усугубляет ситуацию.

Рейтинг шоу

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7.8 IMDb
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Список серий телешоу Смертельный улов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Мятеж в Беринговом море Mutiny on the Bering Sea
Сезон 9 Серия 1
16 апреля 2013
Кинжал в спину Dagger in the Back
Сезон 9 Серия 2
23 апреля 2013
Кровь утром Blood in the Morning
Сезон 9 Серия 3
30 апреля 2013
The Crooke & the Tangler
Сезон 9 Серия 4
7 мая 2013
День суда Judgment Day
Сезон 9 Серия 5
14 мая 2013
Кулак в лицо Fist to the Face
Сезон 9 Серия 6
21 мая 2013
До свидания Джейк Goodbye Jake
Сезон 9 Серия 7
28 мая 2013
Начало с треском Kicking Off with a Bang
Сезон 9 Серия 8
4 июня 2013
Буря сезона The Storm of the Season
Сезон 9 Серия 9
11 июня 2013
В постели с врагом Sleeping with the Enemy
Сезон 9 Серия 10
18 июня 2013
Мы не будем принимать его We're Not Gonna Take It
Сезон 9 Серия 11
25 июня 2013
Листинг любовника Listing Lover
Сезон 9 Серия 12
2 июля 2013
Итак, вы хотите стать владельцем лодки... So You Wanna Be a Boat Owner...
Сезон 9 Серия 13
9 июля 2013
Корабль из железа, люди из стали Ship of Iron, Men of Steel
Сезон 9 Серия 14
16 июля 2013
Человек за бортом Man Overboard
Сезон 9 Серия 15
23 июля 2013
Финальная битва The Final Battle
Сезон 9 Серия 16
30 июля 2013
График выхода всех сериалов
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