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Смертельный улов (2005), 3 сезон

Постер к 3-му сезону телешоу Смертельный улов
Киноафиша Сериалы Смертельный улов Сезоны Сезон 3

Deadliest Catch 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 3 апреля 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Смертельный улов»

В 3 сезоне сериала «Смертельный улов» крупнейший рыболовный порт в Соединенных Штатах Датч-Харбор вновь кипит жизнью. 81 рыболовецкое судно возвращается в гавань, чтобы начать сезон добычи камчатского краба 2006 года. После того как один корабль тонет в свой первый же выход в море, флот отправляется на поиски выживших с береговой охраной. Сбои в снаряжении преследуют экипажи «Северо-Западного» и «Корнелии Мари», а Time Bandit и Maverick терпят неудачу и возвращаются в порт пустыми. Матрос Ленни Лаканофф с «Волшебника» получает тяжелую травму, в результате чего капитан с трудом спасает свою команду.

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7.8 IMDb
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Список серий телешоу Смертельный улов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Трагическое начало A Tragic Beginning
Сезон 3 Серия 1
3 апреля 2007
Неумолимое море The Unforgiving Sea
Сезон 3 Серия 2
10 апреля 2007
Боль и расплата Pain and Paybacks
Сезон 3 Серия 3
17 апреля 2007
Избежав смерти Cheating Death
Сезон 3 Серия 4
24 апреля 2007
Спасение Берингова моря Bering Sea Salvation
Сезон 3 Серия 5
1 мая 2007
Последний круг The Last Lap
Сезон 3 Серия 6
8 мая 2007
Новые начинания New Beginnings
Сезон 3 Серия 7
15 мая 2007
Пойманный в шторм Caught in the Storm
Сезон 3 Серия 8
22 мая 2007
Пересекать линию Crossing the Line
Сезон 3 Серия 9
29 мая 2007
Испытания зеленорогов Trials of the Greenhorns
Сезон 3 Серия 10
5 июня 2007
Лед и открытая вода Ice and Open Water
Сезон 3 Серия 11
12 июня 2007
Замороженный финиш A Frozen Finish
Сезон 3 Серия 12
19 июня 2007
График выхода всех сериалов
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