Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Монстр: История Джеффри Дамера Новости

Новости о сериале «Монстр: История Джеффри Дамера»

Новости о сериале «Монстр: История Джеффри Дамера» Вся информация о сериале
Смотрите запоем «Трассу» и «Лихие»? Вот еще 7 сериалов, основанных на реальных кошмарных преступлениях
Смотрите запоем «Трассу» и «Лихие»? Вот еще 7 сериалов, основанных на реальных кошмарных преступлениях Сложно поверить, но подобное и правда происходило на самом деле.
Написать
6 ноября 2024 12:46
Чарли Ханнэм сыграет главную роль в третьей части антологии Netflix «Монстр»
Чарли Ханнэм сыграет главную роль в третьей части антологии Netflix «Монстр» Актер воплотит серийного убийцу Эда Гина.
Написать
17 сентября 2024 17:05
Новые победы «Наследников», «Медведя» и «Грызни»: объявлены лауреаты «Эмми» 2023
Новые победы «Наследников», «Медведя» и «Грызни»: объявлены лауреаты «Эмми» 2023 Сериал «Одни из нас» доминирует в технических категориях с восемью статуэтками.
Написать
16 января 2024 11:01
Netflix изменил метрику просмотров, теперь самым просматриваемым сериалом является «Уэнсдэй»
Netflix изменил метрику просмотров, теперь самым просматриваемым сериалом является «Уэнсдэй» Появился обновленный топ-10.
Написать
21 июня 2023 17:19
Банальность зла: 7 жутких сериалов про маньяков, похожих на «Мерзлую землю»
Банальность зла: 7 жутких сериалов про маньяков, похожих на «Мерзлую землю» Атмосферный триллер про советского маньяка и датский детектив об убийце, мстящем за несчастливое прошлое.
Написать
5 мая 2023 13:00
Джеффри Дамер передает эстафету: стало известно, о чем будет второй сезон антологии «Монстр»
Джеффри Дамер передает эстафету: стало известно, о чем будет второй сезон антологии «Монстр» Главными героями станут два брата, убившие своих родителей ради большого наследства.
Написать
2 мая 2023 13:41
«Уэнсдэй» опередила «Дом Дракона» в борьбе за статус самой популярной телепремьеры 2022 года
«Уэнсдэй» опередила «Дом Дракона» в борьбе за статус самой популярной телепремьеры 2022 года По мнению аналитиков, успех сериала во многом связан с тем, что он смог привлечь внимание зрителей поколения Z.
Написать
14 февраля 2023 13:49
«Очень странные дела» и «Серый человек» стали самыми популярными проектами Netflix в 2022 году
«Очень странные дела» и «Серый человек» стали самыми популярными проектами Netflix в 2022 году Стриминговый сервис представил топы своих самых популярных фильмов и сериалов уходящего сезона.
Написать
29 декабря 2022 16:15
Разбор полетов: 14 громких кинопровалов и скандалов 2022 года
Разбор полетов: 14 громких кинопровалов и скандалов 2022 года «Отмена» Джонни Деппа, уход Disney из России и скандал вокруг «Не беспокойся, дорогая».
Написать
18 декабря 2022 18:00
Сериал «Уэнсдэй» превзошел «Историю Джеффри Дамера» по количеству просмотров на Netflix
Сериал «Уэнсдэй» превзошел «Историю Джеффри Дамера» по количеству просмотров на Netflix Теперь сериал является третьим по популярности проектом стримингового сервиса за все время.
Написать
14 декабря 2022 12:29
Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус» 2022
Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус» 2022 По количеству номинаций лидирует «Банши Инишерина» и «Всё везде и сразу».
Написать
13 декабря 2022 10:46
Мини-сериал «Монстр: История Джеффри Дамера» набрал на Netflix 1 млрд просмотренных часов
Мини-сериал «Монстр: История Джеффри Дамера» набрал на Netflix 1 млрд просмотренных часов Ранее шоу стало третьим популярнейшим проектом стримингового сервиса.
Написать
6 декабря 2022 14:39
Netflix продлил хитовые сериалы Райана Мерфи «Монстр» и «Наблюдатель» на новые сезоны
Netflix продлил хитовые сериалы Райана Мерфи «Монстр» и «Наблюдатель» на новые сезоны Популярный сериал о маньяке станет антологией.
Написать
8 ноября 2022 11:13
Новым лидером Netflix по количеству просмотров стал сериал Райана Мерфи «Наблюдатель»
Новым лидером Netflix по количеству просмотров стал сериал Райана Мерфи «Наблюдатель» Проект о сталкере сместил с первого места шоу про Джеффри Дамера.
Написать
17 октября 2022 14:51
Что посмотреть на выходных: «Шантарам», приквел «Сверхъестественного» и триллер о сталкинге
Что посмотреть на выходных: «Шантарам», приквел «Сверхъестественного» и триллер о сталкинге На этой неделе стриминги предлагают начать новую жизнь в Индии, обсудить подростковые проблемы, сразиться с Майклом Майерсом и отбить Ромео у Джульетты.  
Написать
14 октября 2022 15:00
«Монстр: История Джеффри Дамера» стал вторым самым просматриваемым сериалом Netflix
«Монстр: История Джеффри Дамера» стал вторым самым просматриваемым сериалом Netflix Шоу о серийном убийце вступило в противостояние за первое место с «Очень странными делами».
Написать
13 октября 2022 14:56
«Монстр: История Джеффри Дамера» стал одним из самых популярных проектов в истории Netflix
«Монстр: История Джеффри Дамера» стал одним из самых популярных проектов в истории Netflix Сериал претендует на место в тройке популярнейших шоу стрим-сервиса.
Написать
5 октября 2022 13:57
За первые дни на Netflix «Монстр: История Джеффри Дамера» оказался популярнее «Игры в кальмара»
За первые дни на Netflix «Монстр: История Джеффри Дамера» оказался популярнее «Игры в кальмара» Приведены данные по просмотрам шоу с Эваном Питерсом.
Написать
28 сентября 2022 14:19
Что посмотреть на выходных: «Звездные войны», историю жуткого маньяка и необычный ромком
Что посмотреть на выходных: «Звездные войны», историю жуткого маньяка и необычный ромком На этой неделе стриминги предлагают стать шпионом повстанческого Альянса, прочувствовать ужас великого Эдгара Аллана По и довести до идеала первое свидание.
Написать
23 сентября 2022 15:00
Эван Питерс безнаказанно убивает в новом трейлере сериала «Монстр: История Джеффри Дамера»
Эван Питерс безнаказанно убивает в новом трейлере сериала «Монстр: История Джеффри Дамера» Премьера сериала о маньяке состоится уже сегодня.
Написать
21 сентября 2022 10:37
Вышел первый трейлер сериала Райана Мерфи «Монстр» о серийном убийце Джеффри Дамере
Вышел первый трейлер сериала Райана Мерфи «Монстр» о серийном убийце Джеффри Дамере Проект с Эваном Питерсом в главной роли также получил дату премьеры на Netflix.
Написать
18 сентября 2022 16:19
«Это его лучшая киноработа на сегодня»: Безруков выбрал самую выдающуюся роль Кологривого
Этот свежий сериал-триллер моментально стал №1 на Netflix, но зрители уже нашли у него важный недостаток
Кожевникова о своём возвращении к роли Аллочки в новом «Универе»: «Очень сильно сомневалась» — эксклюзив «Киноафиши»
В списке даже Штирлиц: 10 актеров, отказавшихся играть в «Москва слезам не верит» — сможете угадать хотя бы 5? (фото)
«Россию так и не спасли»: Роман Карцев снялся в трех фильмах Рязанова, но полюбил лишь один — от остальных воротило и его, и зрителей
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
Отведать краба, джемом закусить: в криминальных кличках героев сериала «Лихие» запутаться легче легкого — разложили по полочкам
«Феномен»: создательница «Киберслава» объяснила гениальность «Евангелиона» — аниме не для детей уникально в своем роде
Блокадник стал легендой всего СССР: скоро в прокат выходит долгожданная спортивная драма — запишите дату премьеры
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
«У нее постоянно блестело лицо…»: 5 причин, почему россиян сейчас бесят «Чародеи» — фанаты фильма, держитесь
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше