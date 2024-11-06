Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Монстр: История Джеффри Дамера
Новости
Новости о сериале «Монстр: История Джеффри Дамера»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Монстр: История Джеффри Дамера»
Вся информация о сериале
Смотрите запоем «Трассу» и «Лихие»? Вот еще 7 сериалов, основанных на реальных кошмарных преступлениях
Сложно поверить, но подобное и правда происходило на самом деле.
Написать
6 ноября 2024 12:46
Чарли Ханнэм сыграет главную роль в третьей части антологии Netflix «Монстр»
Актер воплотит серийного убийцу Эда Гина.
Написать
17 сентября 2024 17:05
Новые победы «Наследников», «Медведя» и «Грызни»: объявлены лауреаты «Эмми» 2023
Сериал «Одни из нас» доминирует в технических категориях с восемью статуэтками.
Написать
16 января 2024 11:01
Netflix изменил метрику просмотров, теперь самым просматриваемым сериалом является «Уэнсдэй»
Появился обновленный топ-10.
Написать
21 июня 2023 17:19
Банальность зла: 7 жутких сериалов про маньяков, похожих на «Мерзлую землю»
Атмосферный триллер про советского маньяка и датский детектив об убийце, мстящем за несчастливое прошлое.
Написать
5 мая 2023 13:00
Джеффри Дамер передает эстафету: стало известно, о чем будет второй сезон антологии «Монстр»
Главными героями станут два брата, убившие своих родителей ради большого наследства.
Написать
2 мая 2023 13:41
«Уэнсдэй» опередила «Дом Дракона» в борьбе за статус самой популярной телепремьеры 2022 года
По мнению аналитиков, успех сериала во многом связан с тем, что он смог привлечь внимание зрителей поколения Z.
Написать
14 февраля 2023 13:49
«Очень странные дела» и «Серый человек» стали самыми популярными проектами Netflix в 2022 году
Стриминговый сервис представил топы своих самых популярных фильмов и сериалов уходящего сезона.
Написать
29 декабря 2022 16:15
Разбор полетов: 14 громких кинопровалов и скандалов 2022 года
«Отмена» Джонни Деппа, уход Disney из России и скандал вокруг «Не беспокойся, дорогая».
Написать
18 декабря 2022 18:00
Сериал «Уэнсдэй» превзошел «Историю Джеффри Дамера» по количеству просмотров на Netflix
Теперь сериал является третьим по популярности проектом стримингового сервиса за все время.
Написать
14 декабря 2022 12:29
Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус» 2022
По количеству номинаций лидирует «Банши Инишерина» и «Всё везде и сразу».
Написать
13 декабря 2022 10:46
Мини-сериал «Монстр: История Джеффри Дамера» набрал на Netflix 1 млрд просмотренных часов
Ранее шоу стало третьим популярнейшим проектом стримингового сервиса.
Написать
6 декабря 2022 14:39
Netflix продлил хитовые сериалы Райана Мерфи «Монстр» и «Наблюдатель» на новые сезоны
Популярный сериал о маньяке станет антологией.
Написать
8 ноября 2022 11:13
Новым лидером Netflix по количеству просмотров стал сериал Райана Мерфи «Наблюдатель»
Проект о сталкере сместил с первого места шоу про Джеффри Дамера.
Написать
17 октября 2022 14:51
Что посмотреть на выходных: «Шантарам», приквел «Сверхъестественного» и триллер о сталкинге
На этой неделе стриминги предлагают начать новую жизнь в Индии, обсудить подростковые проблемы, сразиться с Майклом Майерсом и отбить Ромео у Джульетты.
Написать
14 октября 2022 15:00
«Монстр: История Джеффри Дамера» стал вторым самым просматриваемым сериалом Netflix
Шоу о серийном убийце вступило в противостояние за первое место с «Очень странными делами».
Написать
13 октября 2022 14:56
«Монстр: История Джеффри Дамера» стал одним из самых популярных проектов в истории Netflix
Сериал претендует на место в тройке популярнейших шоу стрим-сервиса.
Написать
5 октября 2022 13:57
За первые дни на Netflix «Монстр: История Джеффри Дамера» оказался популярнее «Игры в кальмара»
Приведены данные по просмотрам шоу с Эваном Питерсом.
Написать
28 сентября 2022 14:19
Что посмотреть на выходных: «Звездные войны», историю жуткого маньяка и необычный ромком
На этой неделе стриминги предлагают стать шпионом повстанческого Альянса, прочувствовать ужас великого Эдгара Аллана По и довести до идеала первое свидание.
Написать
23 сентября 2022 15:00
Эван Питерс безнаказанно убивает в новом трейлере сериала «Монстр: История Джеффри Дамера»
Премьера сериала о маньяке состоится уже сегодня.
Написать
21 сентября 2022 10:37
Вышел первый трейлер сериала Райана Мерфи «Монстр» о серийном убийце Джеффри Дамере
Проект с Эваном Питерсом в главной роли также получил дату премьеры на Netflix.
Написать
18 сентября 2022 16:19
«Это его лучшая киноработа на сегодня»: Безруков выбрал самую выдающуюся роль Кологривого
Этот свежий сериал-триллер моментально стал №1 на Netflix, но зрители уже нашли у него важный недостаток
Кожевникова о своём возвращении к роли Аллочки в новом «Универе»: «Очень сильно сомневалась» — эксклюзив «Киноафиши»
В списке даже Штирлиц: 10 актеров, отказавшихся играть в «Москва слезам не верит» — сможете угадать хотя бы 5? (фото)
«Россию так и не спасли»: Роман Карцев снялся в трех фильмах Рязанова, но полюбил лишь один — от остальных воротило и его, и зрителей
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
Отведать краба, джемом закусить: в криминальных кличках героев сериала «Лихие» запутаться легче легкого — разложили по полочкам
«Феномен»: создательница «Киберслава» объяснила гениальность «Евангелиона» — аниме не для детей уникально в своем роде
Блокадник стал легендой всего СССР: скоро в прокат выходит долгожданная спортивная драма — запишите дату премьеры
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
«У нее постоянно блестело лицо…»: 5 причин, почему россиян сейчас бесят «Чародеи» — фанаты фильма, держитесь
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667