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Саундтреки сериала «Монстр: История Джеффри Дамера»

Музыка из сериала «Монстр: История Джеффри Дамера» Вся информация о сериале
Dahmer Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Soundtrack from the Netflix Series)
Dahmer Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Soundtrack from the Netflix Series) 17 композиций. Nick Cave, Warren Ellis
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 End Credits (From the Netflix Series "Dahmer Monster: The Jeffrey Dahmer Story") Nick Cave, Warren Ellis 2:31
2 Body Disposal Nick Cave, Warren Ellis 1:52
3 He's Going to See Me Nick Cave, Warren Ellis 1:35
4 Escape Nick Cave, Warren Ellis 1:29
5 No More Free Rides Nick Cave, Warren Ellis 1:10
6 No Easy Answers Nick Cave, Warren Ellis 2:48
7 Learning About Dahmer Nick Cave, Warren Ellis 1:39
8 Death and Baptism Nick Cave, Warren Ellis 3:38
9 Tourniquet Knot Nick Cave, Warren Ellis 2:08
10 Why Are You Crying? Nick Cave, Warren Ellis 1:02
11 Oily Tadpoles Nick Cave, Warren Ellis 2:11
12 I'll Keep Waiting Nick Cave, Warren Ellis 2:29
13 Lionel Blames Joyce Nick Cave, Warren Ellis 2:03
14 New Job Nick Cave, Warren Ellis 3:02
15 A Devastated Community Nick Cave, Warren Ellis 1:33
16 Lionel Blames Himself Nick Cave, Warren Ellis 1:56
17 Difficult to Hear Nick Cave, Warren Ellis 1:20
Доступен список песен из сериала «Монстр: История Джеффри Дамера» (2022) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из сериала «Монстр: История Джеффри Дамера» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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