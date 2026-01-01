|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|End Credits (From the Netflix Series "Dahmer Monster: The Jeffrey Dahmer Story")
|Nick Cave, Warren Ellis
|2:31
|2
|Body Disposal
|Nick Cave, Warren Ellis
|1:52
|3
|He's Going to See Me
|Nick Cave, Warren Ellis
|1:35
|4
|Escape
|Nick Cave, Warren Ellis
|1:29
|5
|No More Free Rides
|Nick Cave, Warren Ellis
|1:10
|6
|No Easy Answers
|Nick Cave, Warren Ellis
|2:48
|7
|Learning About Dahmer
|Nick Cave, Warren Ellis
|1:39
|8
|Death and Baptism
|Nick Cave, Warren Ellis
|3:38
|9
|Tourniquet Knot
|Nick Cave, Warren Ellis
|2:08
|10
|Why Are You Crying?
|Nick Cave, Warren Ellis
|1:02
|11
|Oily Tadpoles
|Nick Cave, Warren Ellis
|2:11
|12
|I'll Keep Waiting
|Nick Cave, Warren Ellis
|2:29
|13
|Lionel Blames Joyce
|Nick Cave, Warren Ellis
|2:03
|14
|New Job
|Nick Cave, Warren Ellis
|3:02
|15
|A Devastated Community
|Nick Cave, Warren Ellis
|1:33
|16
|Lionel Blames Himself
|Nick Cave, Warren Ellis
|1:56
|17
|Difficult to Hear
|Nick Cave, Warren Ellis
|1:20