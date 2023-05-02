Джеффри Дамер передает эстафету: стало известно, о чем будет второй сезон антологии «Монстр»

Стрим-сервис Netflix поделился подробностями второго сезона популярного сериала «Монстр». Стриминговый сервис опубликовал короткий видеоанонс новой части шоу, из которого следует, что она будет посвящена делу братьев Лайла и Эрика Менендесов. Второй сезон получил название Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story («Монстры: История Лайла и Эрика Менендесов»).

Братья Менендес печально известны тем, что в августе 1989 года застрелили своих богатых родителей ради получения огромного наследства. Тизер представляет собой запись разговора между Лайлом и оператором экстренной службы, в котором юноша пытается убедить правоохранительные органы в том, что некий неизвестный убил его родных, а он лишь нашел их тела.

Первый сезон «Монстра», повествующий о преступлениях серийного убийцы Джеффри Дамера (Эван Питерс), дебютировал на Netflix в сентябре 2022 года и стал одним из главных хитов платформы за все время ее существования. По прошествии 28 дней после релиза он набрал 856,2 млн часов просмотров и в настоящий момент занимает третье место в рейтинге популярнейших англоязычных сериалов сервиса.

Премьера Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story состоится в 2024 году. Точная дата пока неизвестна.