Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал. Семейный обряд" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Джеффри Дамер передает эстафету: стало известно, о чем будет второй сезон антологии «Монстр»

Джеффри Дамер передает эстафету: стало известно, о чем будет второй сезон антологии «Монстр»

2 мая 2023 13:41
Джеффри Дамер передает эстафету: стало известно, о чем будет второй сезон антологии «Монстр»

Главными героями станут два брата, убившие своих родителей ради большого наследства.

Стрим-сервис Netflix поделился подробностями второго сезона популярного сериала «Монстр». Стриминговый сервис опубликовал короткий видеоанонс новой части шоу, из которого следует, что она будет посвящена делу братьев Лайла и Эрика Менендесов. Второй сезон получил название Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story («Монстры: История Лайла и Эрика Менендесов»).

Братья Менендес печально известны тем, что в августе 1989 года застрелили своих богатых родителей ради получения огромного наследства. Тизер представляет собой запись разговора между Лайлом и оператором экстренной службы, в котором юноша пытается убедить правоохранительные органы в том, что некий неизвестный убил его родных, а он лишь нашел их тела.

Первый сезон «Монстра», повествующий о преступлениях серийного убийцы Джеффри Дамера (Эван Питерс), дебютировал на Netflix в сентябре 2022 года и стал одним из главных хитов платформы за все время ее существования. По прошествии 28 дней после релиза он набрал 856,2 млн часов просмотров и в настоящий момент занимает третье место в рейтинге популярнейших англоязычных сериалов сервиса.

Премьера Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story состоится в 2024 году. Точная дата пока неизвестна.

Фото: Getty
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Праздничная телепрограмма: что посмотреть по ТВ 1 Мая 2023 года Праздничная телепрограмма: что посмотреть по ТВ 1 Мая 2023 года Читать далее 1 мая 2023
От второй звезды направо и прямо до утра: 9 главных экранизаций «Питера Пэна» От второй звезды направо и прямо до утра: 9 главных экранизаций «Питера Пэна» Читать далее 28 апреля 2023
В духе Эмили Купер и Кэрри Брэдшоу: 5 трендовых сумок, как у героинь популярных сериалов В духе Эмили Купер и Кэрри Брэдшоу: 5 трендовых сумок, как у героинь популярных сериалов Читать далее 2 мая 2023
Телепрограмма на сегодня: 30 апреля 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 30 апреля 2023 года для всех каналов Читать далее 30 апреля 2023
Серийные убийцы и женщина с топором: 8 новых криминальных триллеров, основанных на реальных событиях Серийные убийцы и женщина с топором: 8 новых криминальных триллеров, основанных на реальных событиях Читать далее 29 апреля 2023
Прыжки в холодную воду и встреча с кумирами: чем запомнился 3-й сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» главным актерам Прыжки в холодную воду и встреча с кумирами: чем запомнился 3-й сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» главным актерам Читать далее 1 мая 2023
Киногороскоп: кто ты из мира «Бриджертонов» по знаку зодиака Киногороскоп: кто ты из мира «Бриджертонов» по знаку зодиака Читать далее 3 мая 2023
Что смотреть на выходных: «Крик 6», детектив с Элизабет Олсен и боевик про спецагентов Что смотреть на выходных: «Крик 6», детектив с Элизабет Олсен и боевик про спецагентов Читать далее 28 апреля 2023
Телепрограмма на сегодня: 29 апреля 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 29 апреля 2023 года для всех каналов Читать далее 29 апреля 2023
В ожидании лета: 10 самых солнечных фильмов В ожидании лета: 10 самых солнечных фильмов Читать далее 1 мая 2023
Related video