Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид»
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Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Period and/or Character Hairstyling
Победитель
Outstanding Period and/or Character Hairstyling
Победитель
Лучшее озвучивание персонажа
Номинант
Outstanding Period Costumes
Номинант
Outstanding Period Costumes
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Period and/or Character Hairstyling
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучшее озвучивание персонажа
Номинант
Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Номинант
Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Номинант
Лучшее музыкальное руководство
Номинант
Outstanding Period Costumes
Номинант
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Номинант
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (One Hour)
Номинант
Outstanding Period Costumes
Номинант
Outstanding Casting for a Drama Series
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Period or Fantasy Program (One Hour or More)
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Period or Fantasy Program (One Hour or More)
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025
Лучшее озвучивание персонажа
Номинант
Outstanding Choreography for Scripted Programming
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
P&O Cruises Memorable Moment
Номинант
Make Up & Hair Design
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Virgin Media's Must-See Moment
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2021
Прорыв года
Победитель
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Лучшее шоу
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
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