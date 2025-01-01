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Лучшие сериалы про 19 век

Все 38 Онлайн
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Первозданная Америка
Первозданная Америка
боевик, приключения 2025, США
0.0
Леопард
Леопард
исторический 2025, Италия/Великобритания
0.0
Граф Монте-Кристо
Граф Монте-Кристо
драма 2025, Франция/Италия
0.0
Натали и Александр
Натали и Александр
драма, исторический 2025, Россия
0.0
Тайны Карениной
Тайны Карениной
документальный 2024, Россия
0.0
Зорро
Зорро
комедия, приключения 2024, Бельгия/Франция
0.0
Большие надежды
Большие надежды
драма, мелодрама 2023, Великобритания
0.0
Королева Шарлотта: История Бриджертонов
Королева Шарлотта: История Бриджертонов
драма, исторический 2023, США
0.0
Закон Лидии Поэт
Закон Лидии Поэт
драма, криминал, детектив 2023, Италия
0.0
1899
1899
драма, ужасы 2022, Германия
0.0
Позолоченный век
Позолоченный век
драма 2022, США
0.0
Формула преступления
Формула преступления
детектив, мелодрама, исторический 2022, Россия
9.0
Нерегулярные части
Нерегулярные части
драма, криминал 2021, Великобритания
0.0
Невероятные
Невероятные
драма 2021, США
0.0
Дракула
Дракула
драма, ужасы 2020, Великобритания
7.0
Фрейд
Фрейд
драма, триллер, детектив 2020, Австрия/Германия
6.0
Светила
Светила
приключения, детектив 2020, Великобритания/Новая Зеландия
7.0
Белгравия
Белгравия
драма 2020, Великобритания/США
6.0
Октоберфест: Пиво и кровь
Октоберфест: Пиво и кровь
драма, исторический 2020, Германия
0.0
Бриджертоны
Бриджертоны
драма, мелодрама 2020, США
0.0
Воин
Воин
драма, боевик, криминал 2019, США
7.0
Карнивал Роу
Карнивал Роу
драма, фэнтези, ужасы 2019, США
8.0
Джентльмен Джек
Джентльмен Джек
драма, мелодрама, исторический 2019, США
6.0
Дикинсон
Дикинсон
драма, комедия, исторический 2019, США
7.0
Сэндитон
Сэндитон
драма 2019, Великобритания
0.0
Султан моего сердца
Султан моего сердца
драма, мелодрама, исторический 2019, Турция/Россия
0.0
Алиенист
Алиенист
драма, криминал, триллер 2018, США
7.0
Смерть и соловьи
Смерть и соловьи
драма, мелодрама 2018, Великобритания
0.0
Пикник у Висячей скалы
Пикник у Висячей скалы
драма, детектив, триллер 2018, Австралия
0.0
Табу
Табу
драма, триллер, детектив 2017, Великобритания
8.0
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Сериалы, действие которых разворачивается в 19 веке, позволят погрузиться в исторические события и атмосферу того времени. Они могут передавать сложные социальные и моральные аспекты того времени, отношения в обществе, политические события, что вызывает интерес к изучению истории и формированию собственных взглядов на прошлое. Сериалы про 19 век предлагают потрясающие костюмы, декорации и аутентичный стиль, что создает визуально увлекательное зрелище, погружая зрителя в атмосферу и образы прошлого в большей степени.

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