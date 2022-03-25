Во 2 сезоне сериала «Бриджертоны» законченная романтическая история герцога Гастингса и Дафны отойдет на второй план, в то время как брат девушки лорд Энтони окажется в центре сюжета. Этот консервативный и самоуверенный мужчина подыскивает себе достойную супругу. Вот только его внимание почему-то привлекает женщина чужого круга и неподобающих манер. Кейт Шарма не только имеет индийские корни, но и отстаивает прогрессивные идеалы. Молодые люди постоянно вступают в перепалки, но все же их тянет друг к другу.