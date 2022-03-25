Меню
Бриджертоны 2020, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Бриджертоны
Bridgerton 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 25 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Бриджертоны»

Во 2 сезоне сериала «Бриджертоны» законченная романтическая история герцога Гастингса и Дафны отойдет на второй план, в то время как брат девушки лорд Энтони окажется в центре сюжета. Этот консервативный и самоуверенный мужчина подыскивает себе достойную супругу. Вот только его внимание почему-то привлекает женщина чужого круга и неподобающих манер. Кейт Шарма не только имеет индийские корни, но и отстаивает прогрессивные идеалы. Молодые люди постоянно вступают в перепалки, но все же их тянет друг к другу.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 7 голосов
7.4 IMDb
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Повеса Capital R Rake
Сезон 2 Серия 1
25 марта 2022
На старте Off to the Races
Сезон 2 Серия 2
25 марта 2022
Одержимость A Bee in Your Bonnet
Сезон 2 Серия 3
25 марта 2022
Победа Victory
Сезон 2 Серия 4
25 марта 2022
Немыслимая участь An unthinkable Fate
Сезон 2 Серия 5
25 марта 2022
Выбор The Choice
Сезон 2 Серия 6
25 марта 2022
Гармония Harmony
Сезон 2 Серия 7
25 марта 2022
Виконт, который любил меня The Viscount Who Loved Me
Сезон 2 Серия 8
25 марта 2022
