В 3 сезоне сериала «Бриджертоны» в центре событий оказывается Пенелопа Фезерингтон. Она отправится на поиски достойного кандидата в женихи, а ее давний избранник Колин Бриджертон сделает все, чтобы помочь ей обрести уверенность в себе и смело шагнуть в светлое завтра. Пенелопа испытывает разочарование в Колине, когда слышит его пренебрежительную речь о событиях недавнего прошлого и ее роли в них. Она принимает решение, что ей нужно устроить свою личную жизнь, то есть найти супруга, который будет обожать ее и в то же время не ограничивать свободу. Но из-за неуверенности в себе Пенелопа каждый раз терпит поражение на любовном фронте.