Бриджертоны 2020, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Бриджертоны
Бриджертоны Сезон 3

Bridgerton 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 16 мая 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Бриджертоны»

В 3 сезоне сериала «Бриджертоны» в центре событий оказывается Пенелопа Фезерингтон. Она отправится на поиски достойного кандидата в женихи, а ее давний избранник Колин Бриджертон сделает все, чтобы помочь ей обрести уверенность в себе и смело шагнуть в светлое завтра. Пенелопа испытывает разочарование в Колине, когда слышит его пренебрежительную речь о событиях недавнего прошлого и ее роли в них. Она принимает решение, что ей нужно устроить свою личную жизнь, то есть найти супруга, который будет обожать ее и в то же время не ограничивать свободу. Но из-за неуверенности в себе Пенелопа каждый раз терпит поражение на любовном фронте.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 7 голосов
7.4 IMDb
Список серий сериала Бриджертоны График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Выход из тени Out of the Shadows
Сезон 3 Серия 1
16 мая 2024
В свете луны How Bright the Moon
Сезон 3 Серия 2
16 мая 2024
Силы природы Forces of Nature
Сезон 3 Серия 3
16 мая 2024
Старые друзья Old Friends
Сезон 3 Серия 4
16 мая 2024
Тик-так Tick Tock
Сезон 3 Серия 5
13 июня 2024
Где властвует любовь Romancing Mister Bridgerton
Сезон 3 Серия 6
13 июня 2024
Рука об руку Joining of Hands
Сезон 3 Серия 7
13 июня 2024
Пролить свет Into the Light
Сезон 3 Серия 8
13 июня 2024
