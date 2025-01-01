Англия, конец XVIII века. Родители семейства Беннет стремятся как можно выгоднее выдать своих пятерых дочерей замуж. Всё меняется, когда по соседству поселяется богатый и обаятельный мистер Бингли. Вместе с ним в округе появляются и другие знатные господа, готовые обратить внимание на сестер. Среди них — надменный и замкнутый мистер Дарси, с которым у остроумной и независимой Элизабет с первых встреч возникают разногласия. Их отношения складываются непросто и постепенно превращаются в запутанную игру чувств, гордости и предрассудков.