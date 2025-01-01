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Киноафиша Сериалы Гордость и предубеждение

Гордость и предубеждение ( - …)

Pride and Prejudice 18+
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Netflix

О чем сериал

Англия, конец XVIII века. Родители семейства Беннет стремятся как можно выгоднее выдать своих пятерых дочерей замуж. Всё меняется, когда по соседству поселяется богатый и обаятельный мистер Бингли. Вместе с ним в округе появляются и другие знатные господа, готовые обратить внимание на сестер. Среди них — надменный и замкнутый мистер Дарси, с которым у остроумной и независимой Элизабет с первых встреч возникают разногласия. Их отношения складываются непросто и постепенно превращаются в запутанную игру чувств, гордости и предрассудков.

В ролях
В ролях
Оливия Колман
Оливия Колман
Джек Лауден
Джек Лауден
Эмма Коррин
Эмма Коррин
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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