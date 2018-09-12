В 8 сезоне 6 серии сериала «Американская история ужасов» Мэдисон и Шабли, член совета колдунов, притворившись семейной парой, покупают Дом-убийцу. Оказавшись внутри, они произносят заклинание, которое заставляет всех призраков явиться новым жильцам. Мэдисон и Шабли знакомятся с призраком Констанс Лэнгдон, которая соглашается предоставить им информацию о своем внуке Майкле в обмен на услугу – прогнать из дома Мойру, ее давнего заклятого врага.

Ведьма и колдун исполняют желание Констанс, эксгумировав останки Мойры и похоронив их рядом с останками ее матери. Констанс признается, что с самого начала почувствовала в мальчике зло – Майкл с детства издевался над животными, а затем убил свою няню. После того, как мальчик в одночасье повзрослел на десять лет, Констанс обращается к священнику за помощью, но Майкл убивает его. Опасаясь, что внук доберется и до нее, Констанс совершает суицид в Доме-убийце и воссоединяется со своей семьей.

Мэдисон и Шабли общаются с другими призраками, которые подтверждают, что Майкл является порождением зла. Выяснив, что Лэнгдон – Антихрист, они собираются вернуться в школу Готорна. Напоследок Мэдисон удается примирить призраков Тейта и Вайолет.