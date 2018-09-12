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Kinoafisha TV Shows American Horror Story Seasons Season 8 Episode 6

American Horror Story 2011 episode 6 season 8

9.4 Rate
10 votes
"American Horror Story" season 8 all episodes
The End
Season 8 / Episode 1 12 September 2018
The Morning After
Season 8 / Episode 2 19 September 2018
Forbidden Fruit
Season 8 / Episode 3 26 September 2018
Could It Be ... Satan?
Season 8 / Episode 4 3 October 2018
Boy Wonder
Season 8 / Episode 5 10 October 2018
Return to Murder House
Season 8 / Episode 6 17 October 2018
Traitor
Season 8 / Episode 7 24 October 2018
Sojourn
Season 8 / Episode 8 31 October 2018
Fire and Reign
Season 8 / Episode 9 7 November 2018
Apocalypse Then
Season 8 / Episode 10 14 November 2018
Episode description

В 8 сезоне 6 серии сериала «Американская история ужасов» Мэдисон и Шабли, член совета колдунов, притворившись семейной парой, покупают Дом-убийцу. Оказавшись внутри, они произносят заклинание, которое заставляет всех призраков явиться новым жильцам. Мэдисон и Шабли знакомятся с призраком Констанс Лэнгдон, которая соглашается предоставить им информацию о своем внуке Майкле в обмен на услугу – прогнать из дома Мойру, ее давнего заклятого врага. 

Ведьма и колдун исполняют желание Констанс, эксгумировав останки Мойры и похоронив их рядом с останками ее матери. Констанс признается, что с самого начала почувствовала в мальчике зло – Майкл с детства издевался над животными, а затем убил свою няню. После того, как мальчик в одночасье повзрослел на десять лет, Констанс обращается к священнику за помощью, но Майкл убивает его. Опасаясь, что внук доберется и до нее, Констанс совершает суицид в Доме-убийце и воссоединяется со своей семьей.

Мэдисон и Шабли общаются с другими призраками, которые подтверждают, что Майкл является порождением зла. Выяснив, что Лэнгдон – Антихрист, они собираются вернуться в школу Готорна. Напоследок Мэдисон удается примирить призраков Тейта и Вайолет. 

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