American Horror Story 2011, season 6

American Horror Story 18+
Original title Roanoke
Title Роанок
Season premiere 14 September 2016
Production year 2016
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"American Horror Story" season 6 description

В 6 сезоне сериала «Американская история ужасов», названном «Роанок», повествование ведется в формате псевдодокументального фильма. Супруги Мэтт и Шелби Миллеры рассказывают в интервью о таинственных происшествиях, с которыми им пришлось столкнуться, а актеры отыгрывают эти события для постановочного шоу. Решив начать новую жизнь, Мэтт и Шелби переезжают из Лос-Анджелеса в Северную Каролину. Там они покупают старую ферму, в стенах которой сразу же начинают происходить странные и пугающие вещи. К тому же супруги замечают, что не пришлись по душе местным жителям. Выясняется, что у фермы, на которой поселились Миллеры, зловещая репутация – первый владелец построил дом на земле, некогда принадлежавшей английским колонистам. Много веков назад эти люди исчезли при загадочных обстоятельствах, а их лидер, Томасина по прозвищу Мясник, продала душу темным силам. С тех пор озлобленные призраки колонистов расправляются со всеми, кто ступает на их землю. Чудом Миллерам удается спастись, но спустя несколько лет им приходится вернуться на ферму, чтобы принять участие в съемках реалити-шоу «Возвращение в Роанок: Три дня в аду». На этот раз призраки здешних мест сделают все возможное, чтобы никто не ушел с фермы живым...

7.9
7.9 IMDb

American Horror Story List of episodes

TV series release schedule
Chapter 1
Season 6 Episode 1
14 September 2016
Chapter 2
Season 6 Episode 2
21 September 2016
Chapter 3
Season 6 Episode 3
28 September 2016
Chapter 4
Season 6 Episode 4
5 October 2016
Chapter 5
Season 6 Episode 5
12 October 2016
Chapter 6
Season 6 Episode 6
19 October 2016
Chapter 7
Season 6 Episode 7
26 October 2016
Chapter 8
Season 6 Episode 8
2 November 2016
Chapter 9
Season 6 Episode 9
9 November 2016
Chapter 10
Season 6 Episode 10
16 November 2016
