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Киноафиша Сериалы Американская история ужасов Сезоны Сезон 5 Серия 10

Американская история ужасов 2011 10 серия 5 сезон

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Все серии 5 сезона «Американская история ужасов»
Сезон 5 / Серия 1 7 октября 2015
Сезон 5 / Серия 2 14 октября 2015
Сезон 5 / Серия 3 21 октября 2015
Сезон 5 / Серия 4 28 октября 2015
Сезон 5 / Серия 5 4 ноября 2015
Сезон 5 / Серия 6 11 ноября 2015
Сезон 5 / Серия 7 18 ноября 2015
Сезон 5 / Серия 8 2 декабря 2015
Сезон 5 / Серия 9 9 декабря 2015
Сезон 5 / Серия 10 16 декабря 2015
Сезон 5 / Серия 11 6 января 2016
Сезон 5 / Серия 12 13 января 2016
О чем серия

В 5 сезоне 10 серии сериала «Американская история ужасов» Лиз и Айрис, потерявшие двух самых дорогих людей, планируют покончить с собой. Перед смертью Лиз хочет пообщаться со своим сыном Дугласом. Парень приезжает в отель, они с Лиз быстро находят общий язык. Донован и Элизабет уничтожают Рудольфа и Наташу. В коллекции Джона не хватает только одного экспоната. Бывший детектив встречается с Алекс. Ей нужна помощь с детьми, заразившимися древним вирусом. Лоу готов помочь. 

Алекс и Джону ничего не остается, как спрятать детей в потайном коридоре. Рамона радуется «закуске». Лоу проводит ночь с женой. После в номере Джона приходит Салли и устраивает сцену ревности. Тем временем Элизабет заявляет в полицию об «исчезновении» супруга. Появившийся призрак Дрэйка уверяет детективов, что все в порядке, а оставшись наедине с графиней, учиняет ей ссору. 

Семейство Лоу покидает стены «Кортеза», несмотря на угрозы Салли. Лиз и Айрис хотят установить в отеле свои порядки. Они больше не хотят умирать и терпеть капризы хозяев. Выясняется, что у Айрис тайно хранится целый арсенал. С оружием в руках они заявляются в пентхаус, где разговаривают Элизабет и Донован, и открывают по парочке огонь. 
 

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