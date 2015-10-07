В 5 сезоне 10 серии сериала «Американская история ужасов» Лиз и Айрис, потерявшие двух самых дорогих людей, планируют покончить с собой. Перед смертью Лиз хочет пообщаться со своим сыном Дугласом. Парень приезжает в отель, они с Лиз быстро находят общий язык. Донован и Элизабет уничтожают Рудольфа и Наташу. В коллекции Джона не хватает только одного экспоната. Бывший детектив встречается с Алекс. Ей нужна помощь с детьми, заразившимися древним вирусом. Лоу готов помочь.

Алекс и Джону ничего не остается, как спрятать детей в потайном коридоре. Рамона радуется «закуске». Лоу проводит ночь с женой. После в номере Джона приходит Салли и устраивает сцену ревности. Тем временем Элизабет заявляет в полицию об «исчезновении» супруга. Появившийся призрак Дрэйка уверяет детективов, что все в порядке, а оставшись наедине с графиней, учиняет ей ссору.

Семейство Лоу покидает стены «Кортеза», несмотря на угрозы Салли. Лиз и Айрис хотят установить в отеле свои порядки. Они больше не хотят умирать и терпеть капризы хозяев. Выясняется, что у Айрис тайно хранится целый арсенал. С оружием в руках они заявляются в пентхаус, где разговаривают Элизабет и Донован, и открывают по парочке огонь.

