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Киноафиша Сериалы Американская история ужасов Сезоны Сезон 5 Серия 3

Американская история ужасов 2011 3 серия 5 сезон

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10 голосов
Все серии 5 сезона «Американская история ужасов»
Сезон 5 / Серия 1 7 октября 2015
Сезон 5 / Серия 2 14 октября 2015
Сезон 5 / Серия 3 21 октября 2015
Сезон 5 / Серия 4 28 октября 2015
Сезон 5 / Серия 5 4 ноября 2015
Сезон 5 / Серия 6 11 ноября 2015
Сезон 5 / Серия 7 18 ноября 2015
Сезон 5 / Серия 8 2 декабря 2015
Сезон 5 / Серия 9 9 декабря 2015
Сезон 5 / Серия 10 16 декабря 2015
Сезон 5 / Серия 11 6 января 2016
Сезон 5 / Серия 12 13 января 2016
О чем серия

В 5 сезоне 3 серии сериала «Американская история ужасов» Тристан знакомится с Марчем и его пособницей мисс Эверс. Призраков беспокоят планы нового хозяина отеля, но Тристан обещает, что уладит проблему. 

Один из постояльцев отеля, наркоман Габриэл, убивает Клаудию, жену Уилла Дрэйка. Тристан пытается добраться до самого владельца, но его останавливает Элизабет. Графиня намерена соблазнить Уилла, выйти за него замуж, а потом уничтожить и получить все его состояние. 

Тем временем Айрис счастлива из-за того. что сын разорвал отношения с графиней, и мечтает о новой жизни. Донован, который ненавидит мать, уходит из дома. Расстроенная выходкой сына, Айрис просит Салли ввести ей смертельную дозу наркотиков. Донован оказывается в гостях у Рамоны, женщины, которую графиня когда-то обратила в вампира. У нее есть свои счеты с Элизабет, и женщина надеется на помощь Донована. 

Алекс переживает из-за последних событий и решается подать на развод. Она приезжает к мужу в отель, чтобы он подписал необходимые бумаги. В коридоре женщина сталкивается с призраком Клаудии и Холденом, который узнает ее и называет мамой. 

Донован приезжает в отель, где Салли пытается убить Айрис по ее просьбе. Парень не позволяет матери умереть. 
 

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