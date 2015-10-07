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Киноафиша Сериалы Американская история ужасов Сезоны Сезон 5 Серия 1

Американская история ужасов 2011 1 серия 5 сезон

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Все серии 5 сезона «Американская история ужасов»
Сезон 5 / Серия 1 7 октября 2015
Сезон 5 / Серия 2 14 октября 2015
Сезон 5 / Серия 3 21 октября 2015
Сезон 5 / Серия 4 28 октября 2015
Сезон 5 / Серия 5 4 ноября 2015
Сезон 5 / Серия 6 11 ноября 2015
Сезон 5 / Серия 7 18 ноября 2015
Сезон 5 / Серия 8 2 декабря 2015
Сезон 5 / Серия 9 9 декабря 2015
Сезон 5 / Серия 10 16 декабря 2015
Сезон 5 / Серия 11 6 января 2016
Сезон 5 / Серия 12 13 января 2016
О чем серия

В 5 сезоне 1 серии сериала «Американская история ужасов» две шведки, Агнета и Вендела, поневоле останавливаются на ночь в отеле «Кортез». Айрис, менеджер отеля, провожает девушек в их номер. Атмосфера «Кортеза» кажется гостьям подозрительной, а в матрасе обнаруживается неизвестное уродливое существо. Айрис успокаивает девушек и дает им ключи от другого, 64-го, номера. Позже Вендела обнаруживает подругу в ванной, где двое детей-призраков пьют ее кровь. 

Детектив Джон Лоу скорбит о своем сыне Холдене, пять лет назад бесследно исчезнувшем в парке аттракционов. С тех пор семья детектива находится на грани развала. Мужчина расследует жестокие убийства, следы приводят его в 64-й номер отеля «Кортез». Оказавшись на месте, Джон засыпает, а проснувшись, видит ребенка, похожего на его сына. 

Владелица отеля, графиня Элизабет и Донован, сын Айрис, развлекаются тем, что завлекают в отель молодые пары, устраивают с ними оргии, а затем пьют их кровь. Еще одна постоялица «Кортеза» – наркоманка Салли. Много лет назад Айрис убила девушку за то, что она подсадила Донована на иглу. 

После череды странных событий Джон Лоу решает, что ему нужно пожить отдельно от семьи – жены Алекс, педиатра по профессии, и дочери Скарлетт. Он заселяется в отель «Кортез», при этом менеджер выдает ему ключи от 64-го номера. 
 

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