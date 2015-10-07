В 5 сезоне 1 серии сериала «Американская история ужасов» две шведки, Агнета и Вендела, поневоле останавливаются на ночь в отеле «Кортез». Айрис, менеджер отеля, провожает девушек в их номер. Атмосфера «Кортеза» кажется гостьям подозрительной, а в матрасе обнаруживается неизвестное уродливое существо. Айрис успокаивает девушек и дает им ключи от другого, 64-го, номера. Позже Вендела обнаруживает подругу в ванной, где двое детей-призраков пьют ее кровь.

Детектив Джон Лоу скорбит о своем сыне Холдене, пять лет назад бесследно исчезнувшем в парке аттракционов. С тех пор семья детектива находится на грани развала. Мужчина расследует жестокие убийства, следы приводят его в 64-й номер отеля «Кортез». Оказавшись на месте, Джон засыпает, а проснувшись, видит ребенка, похожего на его сына.

Владелица отеля, графиня Элизабет и Донован, сын Айрис, развлекаются тем, что завлекают в отель молодые пары, устраивают с ними оргии, а затем пьют их кровь. Еще одна постоялица «Кортеза» – наркоманка Салли. Много лет назад Айрис убила девушку за то, что она подсадила Донована на иглу.

После череды странных событий Джон Лоу решает, что ему нужно пожить отдельно от семьи – жены Алекс, педиатра по профессии, и дочери Скарлетт. Он заселяется в отель «Кортез», при этом менеджер выдает ему ключи от 64-го номера.

