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Киноафиша Сериалы Американская история ужасов Сезоны Сезон 5 Серия 9

Американская история ужасов 2011 9 серия 5 сезон

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Все серии 5 сезона «Американская история ужасов»
Сезон 5 / Серия 1 7 октября 2015
Сезон 5 / Серия 2 14 октября 2015
Сезон 5 / Серия 3 21 октября 2015
Сезон 5 / Серия 4 28 октября 2015
Сезон 5 / Серия 5 4 ноября 2015
Сезон 5 / Серия 6 11 ноября 2015
Сезон 5 / Серия 7 18 ноября 2015
Сезон 5 / Серия 8 2 декабря 2015
Сезон 5 / Серия 9 9 декабря 2015
Сезон 5 / Серия 10 16 декабря 2015
Сезон 5 / Серия 11 6 января 2016
Сезон 5 / Серия 12 13 января 2016
О чем серия

В 5 сезоне 9 серии сериала «Американская история ужасов» Элизабет выясняет, что 90 лет ее возлюбленному, Рудольфу, помешали встретиться с ней. Пока Уилл готовится к свадебной церемонии, графиня отправляется на поиски любимого и находит его в одном из мотелей. Вернувшись в «Кортез», Элизабет проводит ночь с Донованом, а затем признается парню, что сразу же после свадьбы расправится с Дрэйком и станет вдовой. Графиня не знает, что Донован был причастен к исчезновению Бартоломея. 

В отель приезжают люди, занимающиеся съемкой порно. Если раньше Айрис терпела подобное в стенах «Кортеза», то теперь, став призраком, намерена дать отпор. В номере она убивает и режиссера порнофильма, и актрису. Мисс Эверс предупреждает Уилла Дрэйка, что женитьба на графине плохо для него закончится. Мужчина прогоняет сплетницу прочь. В это время Элизабет занимается реконструкцией потайного коридора. 

Алекс пытается помочь детям, которые по ее вине стали кровопийцами. Донован встречается с Рамоной и рассказывает ей о ночи с графиней. Сообщники планируют напасть на Элизабет ночью и поднимают бокал за грядущую месть. Когда приходит время уничтожить графиню, Донован предает Рамону – все это время он вел двойную игру. После свадебной церемонии Элизабет бросает мужа в клетку к бывшей подруге. Чтобы выжить, Рамона напивается кровью Дрэйка. 
 

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