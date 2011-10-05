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Киноафиша Сериалы Американская история ужасов Сезоны Сезон 1 Серия 2

Американская история ужасов 2011 2 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Американская история ужасов»
Пилотная серия
Сезон 1 / Серия 1 5 октября 2011
Незаконное вторжение
Сезон 1 / Серия 2 12 октября 2011
Дом убийства
Сезон 1 / Серия 3 19 октября 2011
Хэллоуин (Часть 1)
Сезон 1 / Серия 4 26 октября 2011
Хэллоуин (Часть 2)
Сезон 1 / Серия 5 2 ноября 2011
Свинка Свинка
Сезон 1 / Серия 6 9 ноября 2011
Открытый дом
Сезон 1 / Серия 7 16 ноября 2011
Резиновый человек
Сезон 1 / Серия 8 23 ноября 2011
Маленькое привидение
Сезон 1 / Серия 9 30 ноября 2011
Тлеющие дети
Сезон 1 / Серия 10 7 декабря 2011
Рождение
Сезон 1 / Серия 11 14 декабря 2011
Плацента
Сезон 1 / Серия 12 21 декабря 2011
О чем серия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Американская история ужасов» события ненадолго переносятся в 1968 год, когда в особняке располагалось общежитие для студенток-медсестер. Однажды поздно вечером под предлогом того, что ему нужна помощь, в дом пробирается некий Р. Франклин. Он жестоко убивает двух девушек, которые хотели оказать ему помощь. 

В настоящем Бену звонит его бывшая, Хэйден: она беременна, но собирается сделать аборт и нуждается в поддержке. Под благовидным предлогом глава семьи уезжает в Бостон. Констанс, узнав о том, что Вайолет в положении, приносит ей кексы, политые сиропом из рвотного корня. В особняк проникает тройка серийных убийц – Бьянка, Фиона и Даллас. Они намереваются убить Вивьен и Вайолет, повторив злодеяние, совершенное в 60-х годах. На помощь приходит Тейт. После того, как Бьянка отведала пирожных с рвотным, парень убивает ее. Затем он заманивает в подвал Фиону и Далласа, где их и лишают жизни призраки девушек-медсестер. 

Вивьен и Вайолет удается сбежать из дома. Узнав о нападении, Бен возвращается домой, ему хочется узнать, как Тейт оказался здесь в момент преступления. Однако Вайолет упрекает отца, что, в отличие от Тейта, его не было рядом, чтобы защитить. Вивьен полна решимости продать особняк. 
 

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