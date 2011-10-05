В 1 сезоне 12 серии сериала «Американская история ужасов» Бен, после всего произошедшего, собирается покончить с собой. Призракам Вивьен и Вайолет удается убедить его забрать выжившего младенца и покинуть особняк. Однако Бена останавливает Хэйден. Убив его, она устраивает все так, будто мужчина покончил с собой. Ребенка забирает Констанс, она же дает полиции показания, в которых подтверждает версию о самоубийстве.

В особняке появляются новые жильцы – семья Рамос. Чтобы они поскорее уехали из дома-убийцы, Вивьен, Вайолет и Мойра решают их напугать. Тейт пытается убить старшего сына Рамосов, Габриэля, но его отвлекает Вайолет. После первой же ночи, проведенной в стенах дома, новые владельцы съезжают. Нора, всегда мечтавшая о ребенке, понимает, что не может стать для него хорошей матерью, и возвращает младенца Вивьен. После этого Хармоны и Мойра начинают украшать дом к рождественским праздникам.

Тейт признается Хэйден, что готов вечно ждать прощения Вайолет. Спустя три года после этих событий Констанс возвращается домой из парикмахерской и обнаруживает, что ее внук-антихрист убил свою няню. Констанция с гордостью смотрит на него и, улыбаясь, спрашивает: «Что же мне с тобой делать?»

