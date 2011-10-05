Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Американская история ужасов Сезоны Сезон 1 Серия 12

Американская история ужасов 2011 12 серия 1 сезон

8.1 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Американская история ужасов»
Пилотная серия
Сезон 1 / Серия 1 5 октября 2011
Незаконное вторжение
Сезон 1 / Серия 2 12 октября 2011
Дом убийства
Сезон 1 / Серия 3 19 октября 2011
Хэллоуин (Часть 1)
Сезон 1 / Серия 4 26 октября 2011
Хэллоуин (Часть 2)
Сезон 1 / Серия 5 2 ноября 2011
Свинка Свинка
Сезон 1 / Серия 6 9 ноября 2011
Открытый дом
Сезон 1 / Серия 7 16 ноября 2011
Резиновый человек
Сезон 1 / Серия 8 23 ноября 2011
Маленькое привидение
Сезон 1 / Серия 9 30 ноября 2011
Тлеющие дети
Сезон 1 / Серия 10 7 декабря 2011
Рождение
Сезон 1 / Серия 11 14 декабря 2011
Плацента
Сезон 1 / Серия 12 21 декабря 2011
О чем серия

В 1 сезоне 12 серии сериала «Американская история ужасов» Бен, после всего произошедшего, собирается покончить с собой. Призракам Вивьен и Вайолет удается убедить его забрать выжившего младенца и покинуть особняк. Однако Бена останавливает Хэйден. Убив его, она устраивает все так, будто мужчина покончил с собой. Ребенка забирает Констанс, она же дает полиции показания, в которых подтверждает версию о самоубийстве. 

В особняке появляются новые жильцы – семья Рамос. Чтобы они поскорее уехали из дома-убийцы, Вивьен, Вайолет и Мойра решают их напугать. Тейт пытается убить старшего сына Рамосов, Габриэля, но его отвлекает Вайолет. После первой же ночи, проведенной в стенах дома, новые владельцы съезжают. Нора, всегда мечтавшая о ребенке, понимает, что не может стать для него хорошей матерью, и возвращает младенца Вивьен. После этого Хармоны и Мойра начинают украшать дом к рождественским праздникам. 

Тейт признается Хэйден, что готов вечно ждать прощения Вайолет. Спустя три года после этих событий Констанс возвращается домой из парикмахерской и обнаруживает, что ее внук-антихрист убил свою няню. Констанция с гордостью смотрит на него и, улыбаясь, спрашивает: «Что же мне с тобой делать?»
 

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок 1033 комментария
Время сиять
Время сиять 4 комментария
Материя времени
Материя времени 2 комментария
Вишневые листья больше не жгу: собираю и пихаю в морозилку пакетами – зимой зову соседей и родню
В августе скупаю болгарский перец ящиками — и запекаю: узнала у шеф-повара рецепт умопомрачительного лечо
Собираю в лесу сосновые иголки и везу домой: вредители бегут врассыпную и еще 3 лайфхака опытного дачника с лета до весны
Тест за секунды покажет, кто тут фанат Гайдая: вспомните 5 фильмов мэтра по первому кадру
В свежем детективном ужастике «скрестили “Беверли-Хиллз 90210” с “Молчанием ягнят”»: оторваться не могут даже хейтеры хорроров
Warner Bros. отправит «Вонку» в новое приключение — снова без Чарли и без фабрики: у сиквела уже есть одна серьезная проблема
Он здесь, за этим домиком стоит – и дует во все горло: Кологривый после «Слова пацана» вновь станет «сказочным» злодеем (первое фото)
Наш ответ Финчеру: этот сериал НТВ оказался так хорош, что приглянулся Apple TV — уже 3 сезона за плечами, а оценка все еще выше 7,5
«Невский» наконец-то вернулся на НТВ, но радоваться рано: детектив с Васильевым уделала «сопливая мылодрама» с «России 1»
В СССР их обожали многие, но тест пройдут единицы: вспомните 5 фильмов по актерам-красавчикам
Шерлок вышел на пенсию и попал в «10 негритят» в свежем детективе Netflix: 4 серии, 1 тело и целых 12 подозреваемых
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше