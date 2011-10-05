В 1 сезоне 2 серии сериала «Американская история ужасов» события ненадолго переносятся в 1968 год, когда в особняке располагалось общежитие для студенток-медсестер. Однажды поздно вечером под предлогом того, что ему нужна помощь, в дом пробирается некий Р. Франклин. Он жестоко убивает двух девушек, которые хотели оказать ему помощь.

В настоящем Бену звонит его бывшая, Хэйден: она беременна, но собирается сделать аборт и нуждается в поддержке. Под благовидным предлогом глава семьи уезжает в Бостон. Констанс, узнав о том, что Вайолет в положении, приносит ей кексы, политые сиропом из рвотного корня. В особняк проникает тройка серийных убийц – Бьянка, Фиона и Даллас. Они намереваются убить Вивьен и Вайолет, повторив злодеяние, совершенное в 60-х годах. На помощь приходит Тейт. После того, как Бьянка отведала пирожных с рвотным, парень убивает ее. Затем он заманивает в подвал Фиону и Далласа, где их и лишают жизни призраки девушек-медсестер.

Вивьен и Вайолет удается сбежать из дома. Узнав о нападении, Бен возвращается домой, ему хочется узнать, как Тейт оказался здесь в момент преступления. Однако Вайолет упрекает отца, что, в отличие от Тейта, его не было рядом, чтобы защитить. Вивьен полна решимости продать особняк.

