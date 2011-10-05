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Kinoafisha TV Shows American Horror Story Seasons Season 1 Episode 2

American Horror Story 2011 episode 2 season 1

8.1 Rate
10 votes
"American Horror Story" season 1 all episodes
Pilot
Season 1 / Episode 1 5 October 2011
Home Invasion
Season 1 / Episode 2 12 October 2011
Murder House
Season 1 / Episode 3 19 October 2011
Halloween Part 1
Season 1 / Episode 4 26 October 2011
Halloween Part 2
Season 1 / Episode 5 2 November 2011
Piggy, Piggy
Season 1 / Episode 6 9 November 2011
Open House
Season 1 / Episode 7 16 November 2011
Rubber Man
Season 1 / Episode 8 23 November 2011
Spooky Little Girl
Season 1 / Episode 9 30 November 2011
Smoldering Children
Season 1 / Episode 10 7 December 2011
Birth
Season 1 / Episode 11 14 December 2011
Afterbirth
Season 1 / Episode 12 21 December 2011
Episode description

В 1 сезоне 2 серии сериала «Американская история ужасов» события ненадолго переносятся в 1968 год, когда в особняке располагалось общежитие для студенток-медсестер. Однажды поздно вечером под предлогом того, что ему нужна помощь, в дом пробирается некий Р. Франклин. Он жестоко убивает двух девушек, которые хотели оказать ему помощь. 

В настоящем Бену звонит его бывшая, Хэйден: она беременна, но собирается сделать аборт и нуждается в поддержке. Под благовидным предлогом глава семьи уезжает в Бостон. Констанс, узнав о том, что Вайолет в положении, приносит ей кексы, политые сиропом из рвотного корня. В особняк проникает тройка серийных убийц – Бьянка, Фиона и Даллас. Они намереваются убить Вивьен и Вайолет, повторив злодеяние, совершенное в 60-х годах. На помощь приходит Тейт. После того, как Бьянка отведала пирожных с рвотным, парень убивает ее. Затем он заманивает в подвал Фиону и Далласа, где их и лишают жизни призраки девушек-медсестер. 

Вивьен и Вайолет удается сбежать из дома. Узнав о нападении, Бен возвращается домой, ему хочется узнать, как Тейт оказался здесь в момент преступления. Однако Вайолет упрекает отца, что, в отличие от Тейта, его не было рядом, чтобы защитить. Вивьен полна решимости продать особняк. 
 

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