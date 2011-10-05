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Киноафиша Сериалы Американская история ужасов Сезоны Сезон 1 Серия 10

Американская история ужасов 2011 10 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Американская история ужасов»
Пилотная серия
Сезон 1 / Серия 1 5 октября 2011
Незаконное вторжение
Сезон 1 / Серия 2 12 октября 2011
Дом убийства
Сезон 1 / Серия 3 19 октября 2011
Хэллоуин (Часть 1)
Сезон 1 / Серия 4 26 октября 2011
Хэллоуин (Часть 2)
Сезон 1 / Серия 5 2 ноября 2011
Свинка Свинка
Сезон 1 / Серия 6 9 ноября 2011
Открытый дом
Сезон 1 / Серия 7 16 ноября 2011
Резиновый человек
Сезон 1 / Серия 8 23 ноября 2011
Маленькое привидение
Сезон 1 / Серия 9 30 ноября 2011
Тлеющие дети
Сезон 1 / Серия 10 7 декабря 2011
Рождение
Сезон 1 / Серия 11 14 декабря 2011
Плацента
Сезон 1 / Серия 12 21 декабря 2011
О чем серия

В 1 сезоне 10 серии сериала «Американская история ужасов» рассказывается, что в гибели семьи Ларри виновен не он, а его жена. Перед тем, как отправиться в школу и устроить там стрельбу, Тейт поджигает офис Ларри. Бен навещает Вивьен в больнице и просит у нее прощения. В доме Констанс появляются полицейские и расспрашивают ее о смерти Трэвиса. Позже женщину вызывают на допрос в участок, где дают понять, что подозревают ее в убийстве мужа и Мойры. 

Полицейский по делам несовершеннолетних сообщает Бену, что его дочь не появлялась в школе несколько недель подряд. Тейт в латексном костюме нападает на Бена, но перед тем, как потерять сознание, тот успевает сорвать с парня маску. Во имя их общего будущего Тейт убеждает Вайолет покончить с собой. В страхе девушка пытается убежать из дома, но ей это не удается. Тогда Тейт открывает девушке правду: она уже давно мертва, а в качестве доказательства показывает Вайолет ее труп.

Констанс узнает, что Ларри признался полицейским в убийстве Трэвиса, и навещает его в тюрьме. Ларри признается ей, что совершил этот поступок ради искупления своих прошлых грехов. Напоследок он просит Констанс сказать ему три главных слова, но женщина молча уходит. 
 

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