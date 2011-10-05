В 1 сезоне 10 серии сериала «Американская история ужасов» рассказывается, что в гибели семьи Ларри виновен не он, а его жена. Перед тем, как отправиться в школу и устроить там стрельбу, Тейт поджигает офис Ларри. Бен навещает Вивьен в больнице и просит у нее прощения. В доме Констанс появляются полицейские и расспрашивают ее о смерти Трэвиса. Позже женщину вызывают на допрос в участок, где дают понять, что подозревают ее в убийстве мужа и Мойры.

Полицейский по делам несовершеннолетних сообщает Бену, что его дочь не появлялась в школе несколько недель подряд. Тейт в латексном костюме нападает на Бена, но перед тем, как потерять сознание, тот успевает сорвать с парня маску. Во имя их общего будущего Тейт убеждает Вайолет покончить с собой. В страхе девушка пытается убежать из дома, но ей это не удается. Тогда Тейт открывает девушке правду: она уже давно мертва, а в качестве доказательства показывает Вайолет ее труп.

Констанс узнает, что Ларри признался полицейским в убийстве Трэвиса, и навещает его в тюрьме. Ларри признается ей, что совершил этот поступок ради искупления своих прошлых грехов. Напоследок он просит Констанс сказать ему три главных слова, но женщина молча уходит.

