В 1 сезоне 9 серии сериала «Американская история ужасов» рассказывается об истории, произошедшей в доме в 1947 году. Старлетка Элизабет Шорт приезжает на прием к дантисту Дэвиду Куррену. Доктор насилует находящуюся под наркозом пациентку, а затем обнаруживает, что она мертва. В панике Дэвид пытается спрятать труп в подвале, где его застает Чарльз Монтгомери. Он помогает дантисту расчленить тело девушки.

В настоящем призрак Элизабет записывается на прием к Бену. Вместе с Мойрой она пытается соблазнить психиатра, но он выгоняет их из дома. Также Бен узнает, что является отцом только одного из двух детей, которых носит Вивьен. Хэйден, которая мечтает возобновить с Беном отношения, намекает, что его жена флиртовала с Люком.

Констанс разговаривает со своим молодым любовником Трэвисом – ей хочется семейной жизни. Парень высмеивает ее сентиментальные мечты и отправляется к Хэйден. Они занимаются сексом, после чего Хэйден убивает его. В больнице Вивьен рассказывает Констанс, что ее изнасиловали. Бен решается на мужской разговор с Люком, но тот заявляет, что бесплоден. Во время беседы с медиумом Констанс узнает, что дитя живого человека и призрака станет Антихристом.

