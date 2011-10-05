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Киноафиша Сериалы Американская история ужасов Сезоны Сезон 1 Серия 9

Американская история ужасов 2011 9 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Американская история ужасов»
Пилотная серия
Сезон 1 / Серия 1 5 октября 2011
Незаконное вторжение
Сезон 1 / Серия 2 12 октября 2011
Дом убийства
Сезон 1 / Серия 3 19 октября 2011
Хэллоуин (Часть 1)
Сезон 1 / Серия 4 26 октября 2011
Хэллоуин (Часть 2)
Сезон 1 / Серия 5 2 ноября 2011
Свинка Свинка
Сезон 1 / Серия 6 9 ноября 2011
Открытый дом
Сезон 1 / Серия 7 16 ноября 2011
Резиновый человек
Сезон 1 / Серия 8 23 ноября 2011
Маленькое привидение
Сезон 1 / Серия 9 30 ноября 2011
Тлеющие дети
Сезон 1 / Серия 10 7 декабря 2011
Рождение
Сезон 1 / Серия 11 14 декабря 2011
Плацента
Сезон 1 / Серия 12 21 декабря 2011
О чем серия

В 1 сезоне 9 серии сериала «Американская история ужасов» рассказывается об истории, произошедшей в доме в 1947 году. Старлетка Элизабет Шорт приезжает на прием к дантисту Дэвиду Куррену. Доктор насилует находящуюся под наркозом пациентку, а затем обнаруживает, что она мертва. В панике Дэвид пытается спрятать труп в подвале, где его застает Чарльз Монтгомери. Он помогает дантисту расчленить тело девушки. 

В настоящем призрак Элизабет записывается на прием к Бену. Вместе с Мойрой она пытается соблазнить психиатра, но он выгоняет их из дома. Также Бен узнает, что является отцом только одного из двух детей, которых носит Вивьен. Хэйден, которая мечтает возобновить с Беном отношения, намекает, что его жена флиртовала с Люком.

Констанс разговаривает со своим молодым любовником Трэвисом – ей хочется семейной жизни. Парень высмеивает ее сентиментальные мечты и отправляется к Хэйден. Они занимаются сексом, после чего Хэйден убивает его. В больнице Вивьен рассказывает Констанс, что ее изнасиловали. Бен решается на мужской разговор с Люком, но тот заявляет, что бесплоден. Во время беседы с медиумом Констанс узнает, что дитя живого человека и призрака станет Антихристом. 
 

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