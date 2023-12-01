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Мои норвежские каникулы, 2023

2023 / Канада / Ирландия / Норвегия
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Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 1 декабря 2023
Премьера в мире 1 декабря 2023
Возраст 18+
Режиссер
Дэвид Маккэй
В ролях
Рианнон Фиш
Конор Маллен
Иэн Ллойд Андерсон
Иэн Ллойд Андерсон
Пол Тайлак
Дэвид Эльсердорн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мои норвежские каникулы 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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