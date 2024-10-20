Оповещения от Киноафиши
Фильмы
В поисках Рождества
В поисках Рождества
Scouting for Christmas
18+
комедия
О фильме
Мама-одиночка сотрудничает с любимым пекарем своей дочери на праздничном балу скаутов.
Страна
Канада
Продолжительность
1 час 24 минуты
Год выпуска
2024
Премьера онлайн
20 октября 2024
Премьера в мире
20 октября 2024
Производство
Front Street Pictures
Другие названия
Scouting for Christmas, Božićna potraga
Режиссер
Джейсон Бурк
В ролях
Jaycie Dotin
Carlo Marks
Марси Т. Хауз
Tamera Mowry-Housley
Jacqueline Ann Steuart
Рейтинг фильма
6.7
13
голосов
6.1
IMDb
Место в рейтинге
Цитаты
Jessica Dalton
Бизнес — как выпечка. Если держать что-то в духовке слишком долго, оно станет жестким, и никто больше не захочет этого.
