Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Папа может» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма В поисках Рождества
1 постер
Киноафиша Фильмы В поисках Рождества

В поисках Рождества

Scouting for Christmas 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Мама-одиночка сотрудничает с любимым пекарем своей дочери на праздничном балу скаутов.

Страна Канада
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 20 октября 2024
Премьера в мире 20 октября 2024
Производство Front Street Pictures
Другие названия
Scouting for Christmas, Božićna potraga
Режиссер
Джейсон Бурк
В ролях
Jaycie Dotin
Carlo Marks
Марси Т. Хауз
Tamera Mowry-Housley
Jacqueline Ann Steuart
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Рождественские фильмы Hallmark Рождественские фильмы Hallmark
Зарубежные мелодрамы про Рождество Зарубежные мелодрамы про Рождество
Рождественские фильмы про любовь Рождественские фильмы про любовь

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 13 голосов
6.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Флибубу
Флибубу
2025, Финляндия / Франция / Малайзия / Польша, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
2026, США, ужасы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше