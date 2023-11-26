Люси поставлена задача написать сценарий ремейка рождественского фильма. Чтобы проникнуться духом оригинала, она отправляется в поместье, где снимали картину, и, перевернув песочные часы, внезапно оказывается в 1947 году.
СтранаСША
Продолжительность1 час 24 минуты
Год выпуска2023
Премьера онлайн22 октября 2024
Премьера в мире26 ноября 2023
ПроизводствоHallmark Channel, Synthetic Cinema International
Другие названия
A Biltmore Christmas, Un Noël enchanté, Biltmore karácsony, Božić u Biltmoru, Božić u prošlosti, Božič v Biltmoru, Das Weihnachtswunder von Biltmore, Karácsony Biltmore-ban, Natale a Biltmore, Um Natal em Biltmore, Una Navidad en Biltmore