Рождество в Билтморе

Рождество в Билтморе

A Biltmore Christmas 18+
О фильме

Люси поставлена задача написать сценарий ремейка рождественского фильма. Чтобы проникнуться духом оригинала, она отправляется в поместье, где снимали картину, и, перевернув песочные часы, внезапно оказывается в 1947 году.
Страна США
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 22 октября 2024
Премьера в мире 26 ноября 2023
Производство Hallmark Channel, Synthetic Cinema International
Другие названия
A Biltmore Christmas, Un Noël enchanté, Biltmore karácsony, Božić u Biltmoru, Božić u prošlosti, Božič v Biltmoru, Das Weihnachtswunder von Biltmore, Karácsony Biltmore-ban, Natale a Biltmore, Um Natal em Biltmore, Una Navidad en Biltmore
Режиссер
Джон Пуч
В ролях
Бетани Джои Галеотти
Кристоффер Полаха
Роберт Пикардо
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.8
10 голосов
7.6 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
[Джек, не убедившись в личности Люси, отводит её в сторону, чтобы получить ясные ответы]
Люси Харгроув [борется в захвате Джека] Извините! Отпустите меня! Я не чемодан!
Джек Хастон Нет, вы абсолютно правы. У чемоданов есть бирки, которые показывают, откуда они.
