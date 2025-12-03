Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Накануне Рождества мать-одиночка Тейлор оказывается в сложной ситуации. Она только что потеряла работу, и у нее нет средств, чтобы оплатить обучение дочери Зои в школе сноубординга. В отчаянии она решается на грандиозную аферу и берется за единственную работу, которую смогла найти. Тейлор предстоит играть роль Санта-Клауса на мероприятиях на роскошном горнолыжном курорте. Она перевоплощается в пожилого мужчину и с энтузиазмом принимается за дело. Но ситуация осложняется тем, что симпатичный менеджер отеля Мэттью, который нравится Тейлор, начинает что-то подозревать.