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Постер фильма Мой тайный Санта
5.9
Мой тайный Санта - Трейлер
Киноафиша Фильмы Мой тайный Санта
5.9

Мой тайный Санта

, 2025
My Secret Santa
США / мелодрама, комедия / 18+
Трейлеры
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Постер фильма Мой тайный Санта
5.9
Пойду 0
Не пойду 0
Мой тайный Санта - Трейлер
Мой тайный Санта  Трейлер

О фильме

Накануне Рождества мать-одиночка Тейлор оказывается в сложной ситуации. Она только что потеряла работу, и у нее нет средств, чтобы оплатить обучение дочери Зои в школе сноубординга. В отчаянии она решается на грандиозную аферу и берется за единственную работу, которую смогла найти. Тейлор предстоит играть роль Санта-Клауса на мероприятиях на роскошном горнолыжном курорте. Она перевоплощается в пожилого мужчину и с энтузиазмом принимается за дело. Но ситуация осложняется тем, что симпатичный менеджер отеля Мэттью, который нравится Тейлор, начинает что-то подозревать.

В ролях

Райан Эгголд
Райан Эгголд
Matthew Layne
Мэдисон Макайзек
Мэдисон Макайзек
Zoey
Александра Брекенридж
Александра Брекенридж
Santa Claus
Тиа Моури
Тиа Моури
Natasha Burton
Katie Stone
Адам Бошен
Адам Бошен
Kenny
William Vaughan
Eric
Barry W. Levy
Robert
Marika Siewert
Диана-Мария Рива
Диана-Мария Рива
Doralee
Dominic Fox
Jimmy
Nathan Kay
Connor
Режиссер Майк Рол
Сценарист Рон Оливер, Carley Smale
Композитор Matthew Rogers
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 3 декабря 2025
Премьера в мире 3 декабря 2025
Сборы в мире $489 252
Производство Canadian Film or Video Production Tax Credit (CPTC), Howard Braunstein Films, Netflix Studios
Другие названия
My Secret Santa, Anyu, a Mikulás, El secreto de Papá Noel, El secreto de Santa, Miłość w prezencie, My Secret Santa: Mia mamma è Babbo Natale!, Noel Annem, O Meu Pai Natal Secreto, O Segredo do Papai Noel, Ông Già Noel Bí Mật Của Tôi, Мій таємний Санта, Мой тайный Санта, 我的秘密圣诞老人, 聖誕老人亂亂愛

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии 
Обновлено 10 ноября 2025

Трейлеры фильма

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Мой тайный Санта - Трейлер
Мой тайный Санта Трейлер
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Отзывы о фильме

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