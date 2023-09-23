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Постер фильма Айлин
6.4
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6.4

Айлин

, 2023
Eileen
Великобритания, США, Южная Корея / драма, детектив, триллер / 18+
Постер фильма Айлин
6.4

О фильме

Секретарша Айлин влюбляется в Ребекку — новую советницу в местном исправительном заведении для несовершеннолетних.

В ролях

Томасин МакКензи
Томасин МакКензи
Eileen Dunlop
Шей Уигэм
Шей Уигэм
Jim Dunlop
Шиван Фэллон
Шиван Фэллон
Mrs. Murray
Тони Патано
Тони Патано
Mrs. Stevens
Оуэн Тиг
Оуэн Тиг
Randy
Питер МакРобби
Warden
Питер фон Берг
Питер фон Берг
Dr. Frye
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй
Марин Айрлэнд
Марин Айрлэнд
Джефферсон Уайт
Сэм Нивола
Сэм Нивола
Lee Polk
Уильям Хилл
Уильям Хилл
Intake Guard
Режиссер Уильям Олдройд
Сценарист Люк Гебель, Отесса Мошфег
Композитор Ричард Перри
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / США / Южная Корея
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 2 января 2024
Премьера в мире 23 сентября 2023
Дата выхода
8 декабря 2023 Азербайджан
8 декабря 2023 Болгария
1 декабря 2023 Великобритания 15
14 декабря 2023 Германия 16
1 декабря 2023 Ирландия 15A
30 мая 2024 Италия
8 декабря 2023 Кыргызстан
23 мая 2024 Мексика B
8 декабря 2023 Молдавия
28 декабря 2023 Пуэрто-Рико R
8 декабря 2023 США R
24 февраля 2024 Сербия
8 декабря 2023 Таджикистан
8 декабря 2023 Узбекистан
Бюджет $16 000 000
Сборы в мире $1 673 665
Производство Fifth Season, Film4, Likely Story
Другие названия
Eileen, Mi nombre era Eileen, 艾琳, Eileen voltam, Eilīna, Meu Nome era Eileen, Айлин, アイリーン

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
Обновлено 29 декабря 2023

Цитаты

Jim Dunlop Некоторые люди — вот настоящие люди. Как в фильме: они те, на кого смотришь, кто творит события. А остальные — просто заполняют пространство. И ты воспринимаешь их как должное. Думаешь, что с ними легко. Взял копейку — оставил копейку. Вот это ты, Айлин.

Отзывы о фильме

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