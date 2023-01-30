Сериал «Просто Михалыч» – это комедия о русском провинциале, который отправляется в гости к родственникам в Москву. Всю свою жизнь простой мужик Михалыч провел в родном колхозе. Но теперь деревенское хозяйство хотят продать и переоборудовать по современным технологиям. Михалыч не может допустить такого самоуправства, ведь тогда он и все его друзья лишатся работы. Поэтому он едет разбираться в столицу и останавливается в доме своего интеллигентного двоюродного брата Владимира, который не в восторге от такого гостя.