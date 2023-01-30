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Киноафиша Сериалы Просто Михалыч

Просто Михалыч (2023 - …)

Просто Михалыч 16+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность сериала 60 минут
О чем сериал

Сериал «Просто Михалыч» – это комедия о русском провинциале, который отправляется в гости к родственникам в Москву. Всю свою жизнь простой мужик Михалыч провел в родном колхозе. Но теперь деревенское хозяйство хотят продать и переоборудовать по современным технологиям. Михалыч не может допустить такого самоуправства, ведь тогда он и все его друзья лишатся работы. Поэтому он едет разбираться в столицу и останавливается в доме своего интеллигентного двоюродного брата Владимира, который не в восторге от такого гостя.

В ролях
В ролях
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Екатерина Климова
Екатерина Климова
Владимир Епифанцев
Владимир Епифанцев
Светлана Камынина
Светлана Камынина
Ольга Медынич
Ольга Медынич
Юлия Сулес
Юлия Сулес
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Просто Михалыч»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
30 января 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
30 января 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Просто Михалыч - Сезон 1 Сезон 1
2023, 2 эпизода
 
Кадры из сериала
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