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Киноафиша Сериалы Мосгаз. Шакал

Мосгаз. Шакал (2016 - 2016)

Мосгаз. Шакал 16+
Год выпуска 2016
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут
О чем сериал

Сериал «Мосгаз. Шакал» – это продолжение захватывающей истории майора Ивана Петровича Черкасова и его следственного отдела московской милиции. На этот раз на арену выходит целая преступная группировка – грабители обносят дома, банки и госучреждения, не оставляя за собой ни улик, ни свидетелей. Всех, кто случайно или намеренно оказывается у них на пути, они убивают на месте. Ситуацию осложняет тот факт, что дело находится в юрисдикции управления по борьбе с хищениями социалистической собственности.

В ролях
В ролях
Екатерина Климова
Екатерина Климова
Марина Александрова
Марина Александрова
Сергей Жигунов
Сергей Жигунов
Андрей Смоляков
Андрей Смоляков
Александра Бортич
Александра Бортич
Алексей Бардуков
Алексей Бардуков
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Мосгаз. Шакал - Сезон 1 Сезон 1
2016, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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