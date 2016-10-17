Сериал «Мосгаз. Шакал» – это продолжение захватывающей истории майора Ивана Петровича Черкасова и его следственного отдела московской милиции. На этот раз на арену выходит целая преступная группировка – грабители обносят дома, банки и госучреждения, не оставляя за собой ни улик, ни свидетелей. Всех, кто случайно или намеренно оказывается у них на пути, они убивают на месте. Ситуацию осложняет тот факт, что дело находится в юрисдикции управления по борьбе с хищениями социалистической собственности.