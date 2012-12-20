Меню
Икона сезона - трейлер
Киноафиша Трейлеры Икона сезона. Трейлер

Икона сезона. Трейлер

Дата публикации: 20 декабря 2012
Икона сезона – Действие происходит в вымышленном городе, который очень напоминает Москву. Герои фильма, среди которых продюсеры, телеведущие, диджеи, много говорят о любви, но не способны почувствовать ее. Они рассуждают о том, чего не понимают. Они обаятельны, успешны и живут в удобном и мягком мире, который качественно соответствует счету на их кредитной карте. Они ведут активный, но пустой и праздный образ жизни. И в какой-то момент героя начинает одолевать страх, что его скоро не станет. Его уютный мир начинает рушится, обнажая окружающую реальность, которая несет расплату за ошибки прошлого и вместе с тем — новое будущее. И каким оно будет, зависит только от того, сможет ли герой разобраться в себе.
5.3 Икона сезона
Икона сезона драма, комедия, 2013, Россия
