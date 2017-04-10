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Постер к сериалу Торгсин
Постер к сериалу Торгсин
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Киноафиша Сериалы Торгсин

Торгсин (2017 - 2017)

Торгсин 12+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут
О чем сериал

Детективная ретро-драма с Александрой Бортич и Григорием Антипенко в главных ролях. Москва, 1934 год. По всей стране работают Торгсины – "магазины для торговли с иностранцами" – оазисы благополучия и изобилия. В обмен на драгоценности, антиквариат и валюту здесь кто угодно может приобрести все необходимое в полном ассортименте: от дорогих мехов до муки и валенок. По сюжету девушка Лида вместе со своим братом переезжает в Москву и устраивается на работу в торгсин переводчиком. Вместо зарплаты она просит директора магазина Виктора Сереброва помочь ей разгадать тайну изумрудного кулона, доставшегося им от отца. В это время в Москве орудует банда, жертвами которой становятся обладатели изумрудных украшений. Посетители тогсина в опасности…

В ролях
В ролях
Екатерина Климова
Екатерина Климова
Сергей Горобченко
Сергей Горобченко
Роман Мадянов
Роман Мадянов
Сергей Юшкевич
Сергей Юшкевич
Александра Бортич
Александра Бортич
Сергей Шакуров
Сергей Шакуров
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Торгсин - Сезон 1 Сезон 1
2017, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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