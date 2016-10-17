«Шакал» — многосерийный российский детектив, повествующий о прославленном майоре полиции Черкасове, а также его ближайших соратниках — криминалисте Тимофеевой и старшем лейтенанте Гаркуше. На этот раз главные герои расследуют серию жестоких убийств инкассаторов. За нападениями стоят преступники, которые переодеваются в милицейскую форму. Черкасов не исключает, что руководит этот шайкой человек, имеющий непосредственное отношение к правоохранительным органам. В какой-то момент майор понимает, что не сможет поймать «оборотня в погонах» в одиночку, поэтому он просит о помощи подполковника Дмитрия Ткача.