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Киноафиша Сериалы Шакал
Шакал (2016 - 2016) Шакал 16+
Год выпуска 2016
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 51 минута
Телеканал Первый канал
Продолжительность 6 часов 48 минут
О чем сериал

«Шакал» — многосерийный российский детектив, повествующий о прославленном майоре полиции Черкасове, а также его ближайших соратниках — криминалисте Тимофеевой и старшем лейтенанте Гаркуше. На этот раз главные герои расследуют серию жестоких убийств инкассаторов. За нападениями стоят преступники, которые переодеваются в милицейскую форму. Черкасов не исключает, что руководит этот шайкой человек, имеющий непосредственное отношение к правоохранительным органам. В какой-то момент майор понимает, что не сможет поймать «оборотня в погонах» в одиночку, поэтому он просит о помощи подполковника Дмитрия Ткача.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Екатерина Климова
Екатерина Климова
Марина Александрова
Марина Александрова лейтенант Соня Тимофеева, криминалист
Андрей Смоляков
Андрей Смоляков майор Иван Петрович Черкасов
Александра Бортич
Александра Бортич Нюра
Алексей Бардуков
Алексей Бардуков ст.лейтенант Алексей Гаркуша, оперативник
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Шакал - Сезон 1 Сезон 1
2016, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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