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Киноафиша Сериалы Опекун
Опекун (2022 - …) Опекун 16+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность 13 часов 20 минут
О чем сериал

Приключенческая детективная история посвящена расследованию загадочного и противозаконного вскрытия захоронения военного, который принимал участие в боевых действиях во время Русско-турецкой войны. Кто-то похитил из могилы генерала Мещерякова ордена, золотое оружие и другие артефакты, которые представляют материальную и историческую ценность. За расследование принимается майор Ольга Николаева. Она выясняет, что за преступлением стоят не только члены преступной группировки, но и уважаемый профессор.

В ролях Персонажи
В ролях
В ролях
Илья Любимов
Илья Любимов
Екатерина Климова
Екатерина Климова
Вячеслав Манучаров
Вячеслав Манучаров
Елена Сафонова
Елена Сафонова
Анатолий Кот
Анатолий Кот
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Опекун - Сезон 1 Сезон 1
2022, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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