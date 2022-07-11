Приключенческая детективная история посвящена расследованию загадочного и противозаконного вскрытия захоронения военного, который принимал участие в боевых действиях во время Русско-турецкой войны. Кто-то похитил из могилы генерала Мещерякова ордена, золотое оружие и другие артефакты, которые представляют материальную и историческую ценность. За расследование принимается майор Ольга Николаева. Она выясняет, что за преступлением стоят не только члены преступной группировки, но и уважаемый профессор.