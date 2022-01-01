Между небом и землей, 2016

Фильм о большой тоске и ещё большей любви. Ушедшей и настоящей.

История двух друзей, долгое время бывших в изоляции от перемен, с которыми столкнулась страна в 90-х. Спорт, армия, тюрьма; спорт, психиатрия, тюрьма – две похожих вчерашних судьбы, но два разных взгляда на сегодняшний день.

Задуманный как документальный, фильм снимался на протяжении пяти месяцев практически в ежедневном режиме. Порой открывались такие подробности жизни героев, о которых они не решались вспоминать даже наедине с самими собой. Жанровая специфика фильма позволяет определить его скорее как находящийся на пересечении документалистики и нарратива. Возможно, фильм-биография или фильм-притча, не выносящий приговор прошлому, но побуждающий взглянуть на наше будущее.