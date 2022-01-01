Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Между небом и землей

Между небом и землей, 2016

2016 / Беларусь
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Фильм о большой тоске и ещё большей любви. Ушедшей и настоящей.
История двух друзей, долгое время бывших в изоляции от перемен, с которыми столкнулась страна в 90-х. Спорт, армия, тюрьма; спорт, психиатрия, тюрьма – две похожих вчерашних судьбы, но два разных взгляда на сегодняшний день.
Задуманный как документальный, фильм снимался на протяжении пяти месяцев практически в ежедневном режиме. Порой открывались такие подробности жизни героев, о которых они не решались вспоминать даже наедине с самими собой. Жанровая специфика фильма позволяет определить его скорее как находящийся на пересечении документалистики и нарратива. Возможно, фильм-биография или фильм-притча, не выносящий приговор прошлому, но побуждающий взглянуть на наше будущее.

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 1 час 7 минут
Год выпуска 2016
Возраст 18+
Режиссер
Дмитрий Дедок
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про женщин-врачей Фильмы про женщин-врачей
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Приложение киноафиши